بسكويت يومي بدون بيض في المنزل ومكوناته البسيطة وطريقة تحضيره بأقل التكاليف الممكنة

تبحث العديد من الأمهات بشكل دائم عن أسهل طريقة لتحضير بسكويت يومي بدون بيض، يكون مقرمش وخفيف يقدم لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما يعد البسكويت من أفضل وألذ المقبلات الخفيفة، لذا عليه إقبال كبير ويتم شراؤه من المحلات، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة ممكنة لعمل بسكويت مقرمش صحي وآمن على جميع أفراد الأسرة.

بسكويت يومي بدون بيض في المنزل

هناك الكثير لا يرغبون في استخدام البيض مع مكونات البسكويت، لأنه يعطي شعور بطعم غير جيد لدى البعض، لذلك هذا البسكويت خالي من البيض، وطريقة التحضير كالتالي.

مكونات بسكويت يومي بدون بيض

٥٠٠ جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

٢٥٠ جرام من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع كوب من السكر البودرة.

٤ ملاعق كبيرة من الحليب.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من صوص الكراميل.

ربع كوب من الفستق المجروش.

طريقة تحضير بسكويت يومي بدون بيض

يعتبر البسكويت من المعجنات التي لا تحتاج إلى عجن كثيرًا أو تخمير، كما إنه من أسهل وألذ المخبوزات والطريقة كالتالي: –