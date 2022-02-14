خطوات رائعة لتنضيف الممبار بأسهل 3 طرق بمكونات بسيطة وإزالة جميع الدهون الداخلية به

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عمر شويل - جدة خطوات رائعة لتنضيف الممبار بأسهل 3 طرق بمكونات بسيطة، طريقة تنضيف الممبار هي ما يبحث عنه الكثير من النساء، الممبار هو إحدى أنواع المحاشي التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها ولهذا فإننا سوف نقدم إليك مجموعة طرق مبتكرة ومختلفة يمكنك استخدامها لتنظيف الممبار للتخلص من أي دهون أو شوائب أو أي رائحة كريهة.

خطوات رائعة لتنضيف الممبار

تنضيف الممبار بالكربونات

نقدم إليك فيما يلي طريقة تنضيف الممبار بالكربونات بأسهل طريقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

مكونات التنظيف

ماء.

خل.

ليمون.

ملح.

محلول كربونات.

طريقة تنظيف الممبار بالكربَونات

عليك أن تحضر إناء عميق واسع ثم ضع الممبار في هذا الإناء وقم بإضافة الماء والملح والليمون والخل والبيكربونات.

أترك الممبار في هذا المزيج لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك قم بإزالة بقايا الدهون برفق من علي الممبار ويمكنك استخدام السكين في ذلك.

بعد تنظيف الممبار وإزالة بقايا الدهون قم بشطفه بالماء الفاتر وضع بعضا من عصير الليمون واتركيه لبعض الوقت، بعد مرور ساعة عليك أن تقوم بشطف الممبار بالماء الفاتر وهنا يصبح جاهزا للحشو.

طريقة تنظيف الممبار بغطاء الزجاجة

تم اكتشاف هذه الطريقة المبتكرة لتنظيف الممبار بغطاء الزجاجة للتخلص من أي بقايا عالقة في الممبار قد تُسبب لك الاشمئزاز، في تلك الطريقة أنت لست بحاجة إلى استخدام السكين في التنظيف، فقط أحضر غطاء زجاجة وأصنع به فتحة واسعة ثم قم بتمرير الممبار واحدة تلو الأخرى من خلال فتحة الغطاء وسوف يتم حجز بقايا الدهون.

وهنا يكون تم تنظيف الممبار من أي بقايا عالقة به، وقم بوضع الممبار في محلول الماء المضاف إليه الملح والخل والليمون والكربوناتو واتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة تنظيف الممبار بالسفن أب

تنظيف الممبار بالسفن أب هي طريقة مبتكرة في التنظيف ويتم كالآتي:

أحضر إناء عميق ونضع به زجاجة من مشروب السفن أب، ثم ضع الممبار في ذلك الإناء مع كوب من الزبادي واتركه لمدة لا تقل عن ساعة، بعد ذلك قم بغسل الممبار جيدا في ذلك المحلول المكون من السفن أب والزبادي وقم بإزالة بقايا أي دهون أو شوائب حتى يصبح الممبار أبيض اللون وذات رائحة جيدة.