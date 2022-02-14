أسهل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة والفانيليا مثل المحترفين مقرمشة ولذيذة بدون عجن أو تخمير

الكوكيز من أكثر الحلويات اللذيذة والسريعة التي يعشقها الأطفال والكبار فهي لعشاق الشوكولاتة والبسكويت المقرمش، هناك العديد من الحلويات التي يتم طلبها كثيراً جداً في المطاعم و الكافيهات بجانب المشروبات الساخنة، فهي من الحلويات الخفيفة و المقرمشة و تتميز بسهولة تحضيرها جدًا، كما أنها من الحلويات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و سنقدم لكم أسرار تحضير الكوكيز بنكهات مختلفة مثل الجاهز.

مقادير الكوكيز

من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا و السريعة هي الكوكيز و مكوناتها اقتصادية جدًا وهي:

كوب وربع من الدقيق.

¾ كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

باكيت من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة كبيرة.

نصف كوب من الشوكلت شيبس.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة تحضير الكوكيز