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أسهل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة والفانيليا مثل المحترفين مقرمشة ولذيذة بدون عجن أو تخمير

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة والفانيليا مثل المحترفين مقرمشة ولذيذة بدون عجن أو تخمير - ثقفني

الكوكيز من أكثر الحلويات اللذيذة والسريعة التي يعشقها الأطفال والكبار فهي لعشاق الشوكولاتة والبسكويت المقرمش، هناك العديد من الحلويات التي يتم طلبها كثيراً جداً في المطاعم و الكافيهات بجانب المشروبات الساخنة، فهي من الحلويات الخفيفة و المقرمشة و تتميز بسهولة تحضيرها جدًا، كما أنها من الحلويات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا و سنقدم لكم أسرار تحضير الكوكيز بنكهات مختلفة مثل الجاهز.

مقادير الكوكيز 

من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا و السريعة هي الكوكيز و مكوناتها اقتصادية جدًا وهي:

  • كوب وربع من الدقيق.
  • ¾ كوب من السكر.
  • نصف كوب من الزبدة.
  • ملعقة كبيرة من النشا.
  • باكيت من الفانيليا.
  • رشة من الملح.
  • ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
  • بيضة كبيرة.
  • نصف كوب من الشوكلت شيبس.
  • ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة تحضير الكوكيز 

  • في البداية نأتي ببوله كبيرة ونقوم بإضافة الزبدة و السكر.
  • نخلط الزبدة بالمضرب الكهربائي و نقوم بضربهم جداً حتى يصبح قوام الزبدة كريمي فاتح.
  • بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة و الفانيليا و نستمر في خلط ضرب هذه المكونات مع بعضها حتى يذوب البيض مع الزبدة ويختفي أثرها.
  • نقوم بنخل الدقيق قبل استخدامة لكى يسهل خلطه مع المكونات وتصبح الكوكيز هشه.
  • نضيف على الدقيق النشا و البيكنج بودر و رشة الملح و نخلطهم مع بعضهم.
  • بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط الزبدة مع التقليب بالمضرب الكهربائي أو بملعقة خشبية.
  • نخلط المكونات مع بعضها حتى يختفي أثر الدقيق مع الزبدة.
  • بعد ذلك نقوم بإضافة الشوكلت شيبس على خليط الكوكيز ونقلبهم مع بعضهم.
  • نقسم العجينة إلى نصفين ونقوم بإضافة ملعقة من الكاكاو على واحدة منهم.
  • نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع ورقة من الزبدة أو نقوم بوضع القليل من الزيت.
  • بملعقة نقوم بأخذ جزء من خليط الكوكيز ونقوم برصه على الصينية.
  • نترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، لا يشترط أن يكون شكل القطعة متساوي أثناء التسوية سيصبح شكلها متساوية.
  • توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق حتى يتم تسوية.
  • نخرجها من الفرن ونتركها حتى ترتاح و تتماسك.
  • بعد ذلك تقدم للطعام بالصحة والهنا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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