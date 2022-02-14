بكوب دقيق واحد إعملي دستة جاتوه بالشيكولاتة بطريقة سهلة وبكل أسراره

الجاتوه، من الحلوى اللذيذة التي تتمتع بمذاق خاص وشهى ويرغب في تناوله الجميع وهو تعد من مظاهر الإحتفال ايضاً لتواجده في جميع المناسبات العائلية، وتجتهد حواء دائما لتحضير في المنزل واليوم سوف نستعرض إليكم طريقة سهلة لعمله بداخل المنزل.

مكونات ومقادير عمل الجاتوه شاتوه بالكاكاو :

بكوب دقيق وبمكونات متوفرة بداخل مطبخك يمكنك عمل دستة جاتوة، تتبع المقادير الأتية كما يلي:-

كوب دقيق.

كوب زيت.

كوب سكر.

كوب حليب.

2 ملعقة كاكاو خام.

2 بيضه.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج باودر.

رشه ملح.

كريمه مخفوقه بالشيكولاته (للتزين).

طريقة عمل وتحضير الجاتوه شاتوه بالكاكاو:

تتبع الخطوات الأتية لعمل أشهى جاتوة بالشيكولاتة وبطريقة سهلة وبسيطة إليكم الخطوات كما يلي:-

أولاً في وعاء للخفق أو الخلاط الكهربائي نقوم بوضع السكر والحليب والكاكاو ونخفق حتى تتجانس المكونات معاً. ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق ثم نأخذ كوب من الخليط ونتركه جانباً في الثلاجه. ثم نضع على الخليط في الخلاط البيض والفانيليا ونخلط جيداً. في وعاء نقوم بنخل الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ثم نقوم بوضع عليها المكونات السائله وتقلبهم معاً جيداً حتى نحصل على خليط كيكة الشكولاته. نحضر الصينية ونضع بها ورق الزبده أو ندهنها بالزيت ورشة دقيق وننزل بخليط الكيك. ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج تماماً . وعندما تنضج نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها نصفين ونضع صوص الشيكولاتة المجهز مسبقاً ونزين الوجه بشيكولاتة المذابة والمكسرات المتوفرة لدينا وقطع كريز ونقطعها بنفس حجم الكيك المعتاد وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل جاتوه الفانيليا:

كوب ونصف دقيق.

5 بيضات.

كوب وربع سكر.

2ملعقة زبده.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكينج بودر.

مكونات عمل الكريمة:

نصف كوب سكر بودرة.

2 كوب ونصف كريمة سائلة.

كوب شربات حلوى.

طريقة تحضير جاتوه الفانيليا:

إليكم طريقة سهلة لعمل جاتوه الفانيليا بكل أسراره.