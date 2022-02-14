بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن من الممكن أن نقضي عليه تماما، ويتم تحميل الشعر من الخشن للملمس الناعم من خلال اتباع الخطوات الآتية لتحضير أفضل نوع من أنواع الكيراتين الطبيعي، والذي يتم استعمال الخميرة فيه لعمل أفضل كيراتين للشعر بأقل تكلفة ممكنة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن الكيراتين الطبيعي من الخميرة مع بيان أهم المكونات التي تساعد في عمل وصفة من الكيراتين المميز، وإليكم أهم المكونات التي تساعد في عمل خليط كيراتين الخميرة، مع بيان أهم خطوات التحضير.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

الخميرة من أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لتحضير خلطة من المكونات الناعمة الملمس، والتي من الممكن أن تطبق على الشعر بكل سهولة للتخلص تماما من أي ملمس مجعد أو خشن للشعر، ومن خلال ما يلي نوضح مقدار مميز من مكونات من الممكن أن تتفاعل مع الخميرة للتخلص من أي تجعد بالشعر وإليكم مكونات خليط الخميرة المميز، من الممكن الاعتماد على تلك المكونات المميزة، والتي يكون من السهل استعمالها ومزجها مع الخميرة، والمكونات تكون من خلال ما يأتي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

طريقة إعداد خليط الخميرة لفرد الشعر الخشن

الخطوات التي تساعد في تحضير وصفة الخميرة نقدمها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة: