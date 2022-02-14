تكات هامة في إعداد العدس في البيت بأكثر من طريقة “الوجبة الشتوية المسببة للدفء” تعرف على الطريقة

تكات هامة في إعداد العدس في البيت، حيث يقال إن العدس في البيت هو لحمة الفقراء حيث أنه من الحبوب الغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتين، فهو يؤثر على صحة الإنسان لما له من فوائد، كما يفضل معظم الناس تناوله في فصل الشتاء لما به من سعرات حرارية رغم اختلاف طرق طهيه من بلد إلى أخرى.

تكات هامة في إعداد العدس في البيت

المقادير

كوب ونصف من العدس.

بصلة واحدة مفرومة ناعما.

جزرة واحدة مبشورة.

أربعة فصوص ثوم مهروس.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير العدس

نضع العدس والبصل في قدر ونضيف معه المرقة أو المياه والجزر المبشور ومعجون الطماطم والثوم.

ضع المكونات لمدة خمسة وعشرين دقيقة واتركيها تغلي حتى تستوي الخضروات، بعد ذلك ارفعها من على النار ثم ضعها في الخلاط الكهربائي واخلطها حتى تحصل على مزيج ناعم.

ثم ضعيها على النار مرة أخرى كي تسخن ثم تقدم ساخنة.

طريقة أخرى لعمل شوربة العدس

المقادير

ثلاثة فصوص من الثوم.

بصلة مفرومة فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كمية قليلة من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

كأسان من العدس المجروش.

مرقة دجاج.

القليل من الكمون المطحون.

القليل من البقدونس المفروم فرما ناعما للتزيين.

قطع من الخبز المقرمشة بغرض التزيين.

طريقة التحضير

نقوم بتنقية العدس من الحبوب التالفة ثم نغسله بالماء للتخلص من الأوساخ الأخرى.

نضع العدس في مصفاة للتخلص من الماء، ونحضر قدر ونضع به القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن.

نضع في الزيت الثوم والبصل ونقلبهم على نار هادئة حتى يذبل كل منهم ثم نضيف علي الثوم والبصل الكمون والملح والفلفل الأسود ونحركهم جيدا.

بعد ذلك نضيف العدس المجروش إلى القدر الموجود به البصل والبهارات ثم تترك لدقائق معدودة، ونضع عليه الماء ثم نضع علي الخليط مرق دجاج.

نقلب كل المكونات ونغطيها ونتركها تغلي لمدة ربع ساعة، وننزل القدر من علي الموقد ونضع المزيج في الخلاط الكهربائي.

ثم نضعه مرة أخرى على النار حتى يسخن ويقدم مع الخبز المقرمش ويقدم ساخنا.

أهمية شوربة العدس