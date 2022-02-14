بالخطوات اعملي البيتي فور في البيت بطريقة شهية باستخدام القمع الحديدي لتشكيل أحلى أشكال

يعتبر البيتي فور أحد أسهل الحلويات في التحضير ولا يحتاج لوقت كبير ومجهود كغيره من أنواع الحلويات الأخرى، كما أنه أحد أنواع الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار أيضًا، والتي يتم تقديمها في أغلب المناسبات والأعياد، وهو أحد أنواع الحلويات فرنسية الأصل والتي تم تحضيرها لأول مرة بفرنسا في القرن التاسع عشر، في هذا المقال سنعرض لكم طريقة تحضيره بالتفصيل، والتي يمكنك إتباعها عن طريق الوصفات التالية.

البيتي فور في البيت بطريقة شهية

مقادير تحضير البيتي فور:

كوبين من الدقيق المخصص للحلويات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف معلقة من بشر البرتقال (إختياري).

مقدار نصف كوب سكر بودر.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار كوب زبدة.

رشة ملح.

بيضتين.

طريقة تحضير البيتي فور:

في البداية يتم خفق بشر البرتقال مع البيض والفانيليا بشكل جيد.

نضيف مقدار الزبدة بالتدريج إلى الخليط حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف مقدار السكر البودر للخليط مع التقليب المستمر حتى يتم الإمتزاج.

نضع مقدار الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء آخر ويتم تقليبهم حتى يمتزجوا.

يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر لخليط السكر والبيض بالتدريج ويتم تقليبهم.

نقوم بتغطية الخليط الناتج وتترك لمدة 30 دقيقة.

يتم تشكيل العجين بالشكل المناسب ويوضع في صينية بها ورق زبدة.

يتم وضع الصينية في فرن درجة حرارته متوسطة لمدة نصف ساعة، حتى يتحول لونه للذهبي.

في النهاية يتم تزيين القطع حسب الرغبة، ويمكنك جمع كل قطعتين ولصقهما بواسطة المربى أو الشوكولاتة.

طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة

مكوّنات البيتي فور بالشوكولاتة:

جميع المكونات السابق ذكرها في طريقة تحضير البيتي فور، ويُضاف عليها 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

طريقة تحضير البيتي فور بالشوكولاتة: