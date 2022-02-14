7 الوان ممكن تخليكي تحسي بالجوع او تفقدي شهيتك

البشر عندهم شهية حقيقية ناحية الالوان ، ممكن الالوان اللي حوالينا تأثر على اشارات الجوع عندنا اما عن طريق تنشطيها او تفريغها ، والنهاردة في بنات حوا هنتعرف مع بعض على تأثير الالوان على الشهية وعادات الاكل عندك ، وايه هي الالوان اللي ممكن تسبب الجوع ، والالوان اللي ممكن تخليكي تفقدي شهيتك ، وتقدري تستفادي من ده في زيادة او تقليل وزنك.

تأثير الالوان على الشهية:

الوان الجوع: الالوان اللي ممكن تخليكي تحسي بالجوع وتاكلي اكتر

1- الاحمر:

لما الموضوع يتعلق باثارة الشهية ، مافيش لون اكتر فعالية من اللون الاحمر ، وده واحد من الاسباب اللي بيخلي كتير من سلاسل المطاعم المشهورة زي ماكدونالدز, بيتزا هت, برجر كينج, دومينوز, كنتاكي ، يستخدموا اللون الاحمر في شعاراتهم ، لان اللون الاحمر بيخلينا نحس بالاندفاع والجوع ، استجابة الجسم البيولوجية للون الاحمر بتأدي لزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، وده بيخلي عندنا رغبة في اكل البرجر, البطاطس المقلية ونجوع بشكل اسرع.

والمطاعم مش بتستفيد من اللون الاحمر بس من خلال انك تخليكي تطلبي اكتر اكتر ، ولكن كمان الديكور باللون الاحمر هيخليكي تاكل بشكل اسرع وده معناه انك هتخلصي بسرعة وتقومي ، وبالتالي ده هيخلي المطعم يستقبل زباين اكتر يوميا.

2- الاخضر:

في الوقت اللي فيه الاكل الصحي بيحتل الصدارة ، يعتبر اللون الاخضر لون بيتمتع بقوة للعلامات التجارية الغذائية ، اللون الاخضر على شعار المطاعم بيخلي المستهلكين يفكروا في المكونات الطبيعية بشكل مباشر ، بالاضافة كمان ، ان العقل بيربط اللون الاخضر بالوفرة والصحة ، وبالتالي استخدام اللون الاخضر في العلامات التجارية الغذائية هيخلينا نفكر بشكل مباشر ان العلامة دي عضوية او صحية.

كمان استخدام اللون الاخضر بيتيح للمسوقين يستفادوا من ده انهم يوصلوا لعقول المستهلكين اللي متمسكين بفكرة الاكل الصحي ، لانه على مر التاريخ الاشخاص بيدوروا على الاطعمة الخضرا لان الاطعمة الخضرا في الطبيعة مغذية لحد كبير وغير سامة ، وده السبب في استخدام العلامات التجارية الكبيرة زي ستاربكس, تروبيكانا اللون الاخضر في شعاراتهم بنجاح كبير.

3- الاصفر:

قوة اللون الاصفر في تحفيز الشهية ممكن يبقى ليه علاقة اكتر بقدرته على وضعنا في مزاج جيد ، اللون الاصفر معروف ان هو لون اشعة الشمس ، وثبت ان بهجة اللون الاصفر ممكن انها تحفز رغبتنا في الاكل بدافع الفرح والسعادة ، بالاضافة كمان ، ان العلامات التجارية اللي بتستخدم اللون الاصفر في شعارتها هتخلي عندك ذكريات سعيدة مرتبطة بالاكل وبالتالي هترجعي لها تاني.

نظرية الكاتشب والمسطردة:

هل سمعتي عن اكتر نظريات التسويق الناجحة في العصر الحديث؟ الموضوع بيحصل لما تجمعي اللونين الاحمر والاصفر مع بعض في شعار لمطعم او علامة تجارية غذائية ، وهنلاحظ في العلامات اللي قولناها فوق ان كتير منهم داخل في شعاراتهم الاحمر والاصفر ، وده بيرجع لنظرية “الكاتشب والمسطردة” اللي بيستخدمها المسوقين لتسويق منتجاتهم.

وحسب نظرية “الكاتشب والمسطردة” كتير من العلامات التجارية بتحفز الشهية باستخدام اللون الاحمر والاصفر ، الجمع بين اللونين يعتبر طريقة فعالة تخلينا مانتوقفش عن الاكل ، ولو عايزة تتأكدي من استخدام المسوقين لنظرية “الكاتشب والمسطردة” ، بصي على شعارات المطاعم الكبيرة والعلامات التجارية هتلاقيها كلها تقريبا مستخدمين في شعاراتهم الاحمر والاصفر من ماكدونالدز, برجر كينج, وينديز, هارديز, بيتزا هت وغيرها من المطاعم.

الوان فقدان الشهية: الالوان اللي هتخليكي ماتحسيش بالجوع

في كتير من الالوان اللي ممكن تصنف انها قاتلة حقيقية للشهية ، بشكل عام الالوان الغامقة, الغامضة, او غير الطبيعية بشكل مثير للفضول بتقفل الشهية ، عشان كده هنلاقي ان العلامات التجارية للاطعمة والمطاعم وجهات التسويق بتبعد عن الالوان دي في شعاراتها.

4- الازرق:

احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع سابق ان من ضمن الحيل اللي ممكن تعمليها عشان تقللي شهيتك وتفقدي وزنك انك تاكلي في طبق باللون الازرق, او يبقى حواليكي لون ازرق كتير ، وبالتالي هو من اكتر الالوان اللي المفروض مايستخدمش في شعار مطعم ، لانه ثبت بالفعل انه بيقلل الشهية.

وبالتالي هنلاقي كتير من برامج انقاص الوزن وشركات الحمية بتستخدم اللون الازرق في علامتها التجارية.

ومن ناحية تانية المطاعم والعلامات التجارية للاطعمة اللي بتقدم المأكولات البحرية ممكن تخلي اللون الازرق يشتغل بشكل تاني ، وهي ان الازرق بيخلي العقل فورا يفكر في الماية والسمك الطازة ، وده ممكن يكون السبب اللي بيخلي بعض المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية تستخدم اللون الازرق في شعارها.

5- البينك:

اللون البينك او الوردي مش هيحفز شهيتك والسبب انه لون مش طبيعي الى حد ما ، وغالبا هيخلي الناس يفكروا في المواد الحافظة الاصطناعية واللحوم النية ، وده واحد من الاسباب اللي بيخلي نادرا جدا انه اللون الوردي يستخدم في شعارات المطاعم ، لان دايما العقل هيترجم اللون الوردي انه صناعي.

6- الرمادي:

اللون الرمادي مش من الالوان اللي ممكن تفتح النفس او تخليكي تحسي انك عايزة تاكلي ، اللون الرمادي بشكل عام مش من الالوان الموجودة في الطبيعة ، بالاضافة كمان ، ان معظم الناس بيربطوا بهتان اللون الرمادي بالطعام القديم, الفاسد.

7- البني:

البني لون صعب ، واي شركة تستخدم اللون البني في شعارها هتبقى بتغامر وبتتعرض لخطر طرح افكار حوالين الاكل المحروق او المستوي زيادة عن اللزوم ، ممكن يكون الاستثناء الوحيد مع اللون الرمادي هو العلامات التجارية اللي بتقدم المخبوزات او الشوكولاتة لان العقل هيجمع ما بين اللون البني والحلويات اللذيذة.

بمجرد ما تفهمي ازاي اللون بيأثر على الشهية ، هيبقى واضح قدامك ليه كتير من العلامات التجارية للاطعمة بتستخدم نفس تركيبات الالوان بشكل مستمر ، وفي النهاية اللون الاحمر والاصفر هما الفايزين بين المطاعم اللي بتحاول تجذب العملاء ليها بشكل اسرع وباندفاع للاكل ، اما العلامات التجارية اللي بتحاول تجذب العملاء بالاختيارات الصحية هتستخدم اللون الاخضر ، وده بيقولنا ان اللي بنشوفه يعنينا بيأثر في النهاية على شعور معدتنا.

بالتالي الطريقة دي تقدري تستفادي منها وتستغليها في حالة لو عايزة تزودي وزنك او تقلليه ، لو عايزة تزودي وزنك كلي دايما في اطباق بالالوان اللي بتفتح الشهية وخلي الالوان دي دايما في محيطك او حواليكي ، والعكس لو عايزة تخسري وزنك كلي في اطباق بالالوان اللي بتقلل الشهية.

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