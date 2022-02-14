مكون هام وضعه في الاكلير بالكاسترد في المنزل كي يكون مثل المباع في محلات الحلويات الغربية

مكون هام وضعه في الإكلير بالكاسترد في المنزل، حيث يعتبر الإكلير بالكاسترد من أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها بوقت قصير ولا تحتاج لمجهود كبير، حيث يمكنك الاستمتاع بتحضيرها ومشاركتها مع الأصدقاء أو تقديمها للضيوف أو تناولها مع وجبة الفطار إلى جانب كوب من القهوة، فهي من الأكلات التي يمكنك تشكيلها كما تشاء أيضاً إلى جانب أنها من الحلويات الخفيفة لذيذة المذاق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح وهذا وهو المكون الهام للغاية حتى يكون هش.

حتى تستمتع بأجمل طعم لحلوى الإكلير بالكاسترد يجب عليك تنفيذ هذه الخطوات البسيطة بالترتيب.

أولاً قم بإضافة مقدار اللبن والماء والزبدة الذائبة بالكامل في وعاء ثم وضعه على النار غير عالية، ثم قم بتحريك هذه المكونات جيداً حتى يمتزجوا.

الآن بعد أن يغلي الخليط، قم غلق النار وتركه جانباً.

بعدها قم بإضافة الدقيق ولابد من التقليب جيداً وسريعاً حتى يذوب الدقيق ولا يحدث تكتلات وتتجانس جميع المكونات جيداً حتى يصبح هذا الخليط مثل العجينة اللينة متماسك قليلاً وليس سائل.

هنا لا بد من وضع الخليط مرة أخرى على النار من 2 إلى 6 دقائق فقط، ثم نستمر في التحريك.

بعد ذلك لا بد من ترك هذا الخليط حتى يبرد، ومن الأفضل وضعه في إناء أخر ليبرد سريعاً.

الآن نضع البيض بالتدريج مع الخفق سريعاً، حتى نحصل على خليط رخو.

هنا يكون الخليط محضَر للتشكيل، فعليك بوضع ورقة من الزبدة في صينية مناسبة ثم قم بتشكيل خليط الإكلير، وبعدها قم برش حبيبات الشكولاتة على الوجه ومعها القليل من السكر الناعم.

الخطوة التالية ستكون وضع الصينية في فرن حامي تكون درجة حرارته 230 درجة، ويجب تركه لمدة 5 دقائق تقريباً ثم بعدها مباشرةً يجب خفض درجة الحرارة لتكون 180 درجة ونتركه بالفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة.

بعد ذلك نغلق الفرن ونتركه بالداخل حتى يهدأ لمدة 10 دقائق.

نخرج هذه الحلوى من الفرن ثم نتركها تهدأ تماماً على شبك.

الآن جاء وقت إضافة الكاسترد اللذيذ، لذلك لا بد من عمل فتحتين بكل حبه من الإكلير وذلك باستخدام عود خشبي.

ثم بعدها نقوم بحشو الإكلير بالكاسترد اللذيذ باستخدام كيس الحلوى من خلال هذه الفتحات.

هنا نترك لك حرية التزين بالشكل الذي يعجبك وكما تريد.