أسهل طريقة لتحضير الكبسة باللحمة السعودي على أصولها مثل المطاعم

الكبسة باللحمة من أكثر الوصفات الخليجية الشهيرة جداً في عالم الطبخ، حيث تعد من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا التي يعشقها كافة الأشخاص، فهي من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة وهذا لأنها تحتوي على كافة القيم الغذائية التي لابد من توافرها في كوجبة غداء، كما أنها من الأكلات اللذيذة و لهذا تسعى جميع السيدات على تحضير الكبسة باللحمة في المناسبات والتجمعات لكى يجتمع عليها أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبسة باللحمة بكل أسرارها بطريقة المطاعم الخليجية وسر تسوية اللحم مع الأرز.

مقادير الكبسة باللحمة

كيلو من اللحم الضانى.

4 أكواب من الأرز البسمتي المنقوع لمدة ربع ساعة.

3 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

3 حبات من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من بشر قشر ليمون.

ربع كوب زيت.

ليمونة مخففة.

بهارات الكبسة

نصف ملعقة كبيرة قرفة بودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة الحبهان المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

طريقة تحضير الكبسة باللحمة