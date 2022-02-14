بدون حك.. تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

هناك العديد من المنتجات التي يتم استخراجها من الحيوانات وهي منتجات الحيوانات التي يتم ‏الحصول عليها و إعداد الأطباق اللذيذة الشهية التي يحب تناولها الكثير من الناس خصوصا المصريون لهم طقوس ‏معينة يتم من خلالها تناول هذه الأطباق اللذيذة ومن أبرز الأطباق التي يتم اعدادها في استخدام منتجات الحيوان هي الكرشة ‏اللذيذة التي يحب تناول الكثير من الناس ويتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ولكنها تحتاج الكثير من الوقت أثناء وتنظيفها قبل الطهي لأنها تحتاج إلى العديد من الخطوات حتى تكون جاهزة وخالية من أي جراثيم وبكثير ويتم تنظيف الأشياء العالقة بها بشكل عميق خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة فعلا يتم من خلالها تنظيف الكرشة بشكل جيد حتى تكون صالحة للطهي.

مكونات تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

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حتى يتم تنظيفه بشكل جيد و التخلص من الأشياء العالقة بها لابد من استخدام بعض المكونات التي تساعد على وتنظيفها بشكل عميق وهذه المكونات مكونات طبيعية حتى لا تؤثر على طعمها بعد الطهي لذلك يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف بشكل عميق وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ويتم استخدام عصير الليمون لانه يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون علاقة بها.

طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

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حتى نستطيع تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ ‏لابد من استخدام المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة بشكل جيد وفيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون جاهزة وهذه الخطوات هي:

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نحتاج إلى أولا قدر كبير يحتوي على كمية كبيرة من الماء الساخن.

بعد ذلك ‏نغسلها بالماء جيدا الماء البارد بعد ذلك يتم وضعها داخل الماء الساخن نضيف عليها ملعقة بيكربونات الصوديوم ملعقة من الخل و ملعقة من الملح ونبدأ في تحريكها داخل الماء الساخن نتركها لمدة 10 دقائق تقريبا بعد ذلك نخرجها.

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‏ لا يفضل تركها لوقت طويل داخل الماء الساخن.

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‏ بعد ذلك يتم استخدام سكين مناسب حتى يساعد على تنظيفها من الخارج بعد أن أصبحت لينة بسبب الماء الساخن

تنظيف الكرشة شيء هام من الضروري جدا التعرف على طرق التخلص من الزفارة نهائيا في الكرشة وهذه الطرق باستخدام الحامض أو الليمون أو استخدام أشياء اخري مثل البكينج بودر أو تستخدم الاسبرين فيعتبر هذه الطرق من أكثر الطرق المفضلة اني يتم استخدامها في المنزل وتعمل بصورة كبيرة في تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بدون اي مجهود يذكر