هاتي مقص وتعالي أقولك علي أسرع طريقة للف ورق العنب والكرنب بالمقص هتلفي 5 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالمقص من أهم الطرق لتي تسعى كل ربة منزل إلى أن تتعرف عليها للحصول على الوصفة المميزة من محشي الكرنب ومحشي ورق العنب في أسرع وقت، ومن خلال الاستعانة بتلك الطريقة وخطواتها يكون من السهل الحصول على المحشي من كل أنواعه بأقل وقت وأقل مجهود ومن خلال خطوات بسيطة، وفيما يلي عرضا لأهم ما يجب اتباعه من خطوات للف ورق العنب والكرنب بتلك الطريقة.

لف ورق العنب والكرنب بالمقص

من أهم الخطوات التي يتم من خلالها اللف بمنتهى السرعة لكل الورق الموفر سواء ورق عنب أو ورق الكرنب بالمقص هي التي تتبع تلك الطريقة الآتي ذكرها بالتفصيل والتي نستعمل فيها المقص للتيسير من لف المورق بكمية كبيرة، ومن الممكن أن تقوم ربات البيوت باتباع خطوات اللف باستعمال المقص وهذا ما يتم في أسرع وقت ممكن، ومن الممكن أن يستخدم المقص ليس في اللف للورق فقط وإنما في تقطيعه وبمنتهى السرعة إلى مربعات متوسطة الحجم حتى يسهل لفها وتكون بحجم متناسق، وإليكم عبر الآتي أهم الخطوات التي لها القدرة على أن تساعد في اللف السريع للورق من نوعيه وإنجاز طهي أفضل الوجبات الشعبية الأكثر شهرة.

خطوات اللف لورق العنب وورق الكرنب بالمقص

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في أن يتم اللف لورق العنب بالمقص وإنجاز تلك الخطوات من خال اتباع ما يلي في النقاط المقبلة:

خليط الأرز مع التوابل المفضلة وأنواع الخضار كالشبت والكزبرة الخضراء والبقدونس يتم مزجهم مع الصلصة بالكمية المطلوبة.

بعدها يتم تجهيز كمية الورق المطلوب حشوها وسلقها في وعاء يكون مناسب مع الماء المغلي والكمون.

بعد أن تتم خطوة السلق لكل الورق وتصفيته تماما مع الانتظار حتى تتم برودته تماما قومي باستعمال المقص لتقطيع الورق بحجم مناسب.

الخطوة التالية تكون من خلال وضع الورق وصفه على أي سطح مستوي أو على الفلانشة وتوزيع الخليط واللف باستعمال المقص.

الخطوة التالية تكون هي خطوة التسوية للمحشي على حرارة هادئة.

لف المحشي من الأمور التي يعتقد ربات البيوت أنها صعبة ولكن وحدنا لكم الحل السريع للقضاء على الشيب المبكر نهائيا وهو استخدام طرق حديثة مثل المقص او المشط أو استخدام طرق أخري مثل السكين أو المسطرة وتعتبر كلها أمور تساعدك في جعل المحشي مستوي وتقومين بلفة بسرعة الصاروخ أكتر من اي وقت آخر ويتمكن من حل مشاكل جميع ال