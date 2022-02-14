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عمر شويل - جدة كبسة الدجاج السعودية بالطريقة الأصلية في المنزل بحرفية كبرى المطاعم - ثقفني
تعتبر كبسة الدجاج من المأكولات الغير مكلفة والتي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فالكبسة من المأكولات الغريبة والمختلفة ولكن أيضًا من السهل تحضيرها في المنزل دون أي عناء وتتبعوا معنا في مقالنا التالي طريقة تحضير كبسة الدجاج في المنزل.
تحضير كبسة الدجاج في المنزل
إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كبسة الدجاج السعودية بالطريقة الأصلية.
مكونات كبسة الدجاج السعودية
- كيلو من الدجاج المقطعة إلى أرباع.
- عشرة حبات من القرنفل.
- بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى أرباع.
- عشرة حبات من الهيل.
- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي.
- عشرة حبات من الفلفل الأسود.
- عودان من القرفة.
- حبتان من اللومي.
- رشة من الملح.
مقادير الحشو
- ثلاثة بصلات مقطعة إلى شرائح.
- ملعقتان من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاثة فصوص من الثوم.
- عشرة قرون من الفلفل الأخضر.
- ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- ملعقة من الكزبرة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- حبتان كبيرتان من الطماطم.
- ربع كأس من الصنوبر المقلي.
- ربع كأس من اللوز المقلي.
- نصف ملعقة من الكركم.
- صلصة الدقوس.
طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية
- القيام بغسل الأرز بالمياه ثم يتم نقعه لمدة ربع ساعة.
- الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه الدجاج ثم يتم إضافة البصل والقرنفل والهيل واللومي والملح والفلفل ثم يتم غمر الدجاج بالمياه.
- القيام بوضع الإناء على النار المتوسطة ثم يتم تركه لحين أن ينضج الدجاج.
- يتم تصفية الدجاج من المرقة ثم يتم تخليص نصف دجاجة من الجلد والعظم ثم يتم تقطيعها إلى شرائح.
- يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية الفرن ثم يتم وضع الكمية الباقية من الدجاج في الصينية ثم يتم دهنه بالزيت النباتي ثم شوي الدجاج لمدة عشرة دقائق.
- القيام بإخراج الدجاج من الفرن.
- القيام بتسخين الزيت في إناء عميق ثم يتم تشويح البصل فيه وتركه لحين أن يتغير اللون ثم يتم إضافة الثوم والطماطم والزنجبيل والفلفل والملح والبهار والبابريكا والكركم والكزبرة والكمون ويتم التقليب لحين أن يصبح الثوم لين.
- بعد ذلك يتم إضافة الدجاج مع خمسة أكواب من المرق ثم يتم طهي الخليط على نار مرتفعة.
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