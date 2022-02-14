فلافل الحمص الشامية هشة ومقرمشة بمكونات بسيطة وغير مكلفة

تعتبر فلافل الحمص من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج يمكن الآن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير فلافل الحمص.

تحضير فلافل الحمص

يتم تحضير فلافل الحمص بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير.

مكونات فلافل الحمص

نصف كيلو جرام من الحمص الجاف. ضمة من الكزبرة الخضراء. ضمة من البقدونس الأخضر. بصلة حجمها متوسط. ثلاثة فصوص من الثوم. رشة من الملح. ملعقة من الهيل ملعقة من الكمون. ملعقة من الزنجبيل المطحون. ملعقة من كربونات الصوديوم. كأس من المياه. كمية من زيت عباد الشمس.

خطوات تحضير فلافل الحمص

يتم تحضير فلافل الحمص بخطوات بسيطة غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات.

طريقة تحضير فلافل الحمص

يتم الحصول على كمية الحمص ثم يتم تصفيتها بكل نهائي من الشوائب. ثم يتم نقع الحمص في وعاء وتركه لمدة عشرة ساعات. القيام بطحن كمية من الحمص بالاعتماد على المطحنة الخاصة بالفلافل بصورة تدريجية. القيام بإضافة كلًا من البقدونس والكزبرة والبصلة والثوم ثم يتم طحنهم مع بعضهم البعض. القيام بإذابة كربونات الصوديوم مع كمية قليلة من المياه ثم يتم إضافتها إلى الخليط ثم يتم تركها لمدة عشرة دقائق. يتم الحصول على الصاج الخاص بقلي الفلافل ثم يتم وضع فيه الزيت. يتم الحصول على قالب الفلافل ثم يتم وضع فيه كمية من الخليط تبعًا لحجم القالب ثم يتم وضع بلطف في الزيت. يتم تقليب حبات الفلافل لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

مقادير تحضير الطعمية بالحمص والبقدونس