وصفة اليوم هي وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفة وعلاج الصلع في وقت قصير جداً بطريقة فعالة للغاية، وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة فائقة حيث أنها توقف تساقط الشعر وتحفز نموه، سنحتاج إلى الأرز فهو يعالج تساقط الشعر ويحسن من الشعر التالف كما أنه يجعل الشعر كثيفا ويكافح الصلع، كما نحتاج إلى الشاي فهو يحفز نمو الشعر ويقوي بصيلات بالشاي الأخضر أو الأسود يكثف ويطول الشعر بسرعة فائقة، كما نحتاج إلى البصل فهو يقوي بصيلات الشعر مما يجعل الشعر ينمو بسرعة.

وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفة

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

2 أكياس من الشاي الأخضر أو الأسود.

كوب ماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع مقدار الأرز في قدر مناسب مع إضافة أكياس الشاي والماء ثم ضع المكونات على الموقد لمدة 10 دقائق، مع تحريك المزيج من حينٍ لآخر وبعد غلي المكونات جيداً اترك المزيج جانباً حتى يبرد ثم قم بتصفيته بإستخدام مصفاة، والآن لدينا حل سحري لنمو الشعر ثم أحتفظ بهذا المحلول في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوعين، ضعي هذا المحلول على شعرك بإستخدام زجاجة رذاذ ثم رشى فروة رأسك بهذا المحلول مع التركيز على مناطق الصلع في شعرك، بعد ذلك دلكي فروة رأسك لمدة دقيقتين ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعتين، بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو وكرري إستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

علاج الصلع في وقت قصير جداً

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

حبة بصل حمراء.

2 أكياس من الشاي الأخضر أو الأسود.

150 مل من زيت الزيتون البكر.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ البصلة وأزل القشرة الخارجية ثم قطعها إلى قطع صغيرة وضعها بعد ذلك في جرة زجاجية، ثم أضف إلى البصل أكياس الشاي مع إضافة مقدار زيت الزيتون ثم أغلق الجرة جيداً واتركها في مكان مظلم لمدة 7 أيام، بعد مرور الوقت قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة لكي تحصل على مستخلص البصل والشاي، قم بتدفئة هذا الزيت في حمام مائي ساخن قبل إستخدامه ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك وبعدها دلكي فروة رأسك جيداً بأطراف أصابعك، ثم غطي شعرك بقبعة استحمام واتركي هذا الزيت على شعرك لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام.