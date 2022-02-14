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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي كريم سحري طبيعي مضاد للشيخوخة لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم طبيعي لازالة تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة، ويشد البشرة المترهلة ويحارب شيخوخة البشرة وتحضير هذا الكريم سنحتاج إلى الكوسة، الكوسا تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة مما يساعد على ملء التجاعيد وإزالة علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة على الفور.

كريم سحري طبيعي مضاد للشيخوخة

يتكون الكريم من العناصر التالية :

1 حبة كوسا.

1 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كريم إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة

خذ حبة الكوسا وقم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة ثم ضع شرائح الكوسا في إناء معدني مع إضافة الماء، ثم ارفع الإناء على النار حتى تطهى الكوسا جيداً وبعد طهي الكوسا ضعها في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي، ليتم طحنها بشكل جيد وتحصل على خليط الكوسا الناعم وبعد ذلك قم بترشيح خليط الكوسا بواسطة مصفاة، للتخلص من بقايا الكوسا التي لم تطحن وأضف الخليط في قدر مناسب وبعد ذلك أضف إليه النشا، ثم امزج جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات وبعدها ارفع القدر على نار هادئة مع تقليب الخليط باستمرار، حتى تحصلي على خليط كريمي وبعدها ارفعي الخليط عن النار واسكبيه في وعاء جانبي واتركه يبرد.

تحضير الكريم و تطبيقه على البشرة

أثناء هذا قم بتحضير جل بذور الكتان بإضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان إلى كوب من الماء ونضعهم في قدر على النار لمدة 10 دقائق، حتى تحصل على قوام لزج وبعدها صفي بذور الكتان استخراج السجل واضيفه إلى كريم الكوسا، ثم امزج الجل مع الكريم بشكل جيد حتى يصبح القوام ناعم يسهل تطبيقه على البشرة، وبهذا نكون قد حصلنا على كريم ليلي مضاد لشيخوخة البشرة، ثم احتفظ به في جرة زجاجية وخزنه في الثلاجة أو في مكان جاف وبارد، بمدة صلاحية هذا الكريم هي أسبوعين.

طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم على بشرة وجهك وعنقك ثم دلكيه جيداً حتى تمتصه بشرتك، ثم اتركي الكريم على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً، النتيجة من أول إستخدام ستحصلين على بشرة صافية ومشدودة ومع تكرار إستخدام هذا الكريم ستختفي التجاعيد نهائياً من بشرتك، كرري تطبيق هذا الكريم كل يوم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.