نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبه بطاطس وكوب نشا هتعملي شيبسي المصانع الفاخر مش هتشريه من برة تاني بدون اي مواد حافظه في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس الشيبسي المقرمش من أكثر الوجبات التي يقبل عليها الصغار والكبار، ونظراً لهذا الاقبال تبحث الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة تستخدمها لعمل البطاطس الشيبسي في البيت بدلاً من شراء الجهاز الذي يكون ملئ بالمواد الحافظة المضرة جداً للصحة وتكون سبب في إصابة الأطفال بالأمراض المختلفة، نحن سوف نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل البطاطس الشيبسي المقرمش.

أسهل طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمش

البطاطس من أفضل النباتات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً للصحة، لذا ترغب الأمهات في تحضيرها بطرق متنوعة فيوجد العديد من الطرق الذي يمكن لكل ربة منزل أن تستخدمها عندما ترغب في تحضير البطاطس المقرمش بكل أنواعه اللذيذة والشهية وسزوف نستعرض لكم واحدة من هذه الطرق البسيطة منها:

طريقة عمل بطاطس شيبسي بالنشا

تعتبر واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن الاعتماد عليها عند عمل بطاطس شيبسي في البيت مثل الجاهز تماماً، فقط عليك سيدتي أن تقومي بإحضار المكونات التالية:

المكونات:

2 حبة بطاطس حجم كبير. 1 ملعقة كبيرة ملح. 2/1 كوب نشا. 3 كوب ماء.

طريقة التحضير:

تأتين بحبات البطاطس وقومي بتقشيرها ثم غسلها وتنظيفها جيداً. يتم تقطيعها بشكل الشيبسي أو كما تفضلين. بعد أن يتم تقطيع البطاطس يتم وضعه في وعاء به ماء. يضاف بعد ذلك الملح والنشا وتركيها لمدة 30 دقيقة. ثم يتم تصفية البطاطس من الماء يوضع طاسة على النار يضاف لها الزيت. وبعد أن يصبح ساخن ابدئي في وضع البطاطس وقلبيه جيداً حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي. قومي بإحضار طبق التقديم وارفعي البطاطس من الزيت على مناديل ورقية لامتصاص الزيوت الزائدة. ومن ثم يقدم بجانب الأطباق الأخرى ليستمتع بمذاقه أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.

في حين أن هذه الميزة مرتبطة بتناول البطاطس ، إلا أنها تعتمد في الغالب على كيفية طهيها أو الشوي أو الغليان الذي يساعد في ذلك ، بينما يمكن أن يؤدي القلي إلى زيادة الوزن. تحتوي البطاطس على ألياف غذائية ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم.