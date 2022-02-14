بيتي فور العيد الشهي والصحي بأحلي نعومة وألذ طعم وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

البيتي فور من أحلي وأشهي المخبوزات والنواعم والتي يتم عملها في المنزل، وهو محبب عمله في الأعياد وخاصتا في شهر رمضان المبارك لأنها عادة على الجميع، والذي يتم عمله في المنزل وبأقل تكلفة وكما يعطينا طعم لذيذ ومذاق رائع وشهي وكما تتميز بالنعومة الذائبة، ومعظم الناس يبحثون عن أفضل طريقة لعمل البيتي فور وذلك أحلى من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والمخبوزات الشرقية، ليكون صنعه في البيت صحي، ونظيف، ومفيد، وكما أن لها طرق عديد وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد عامتا، لذلك فإن غالبية السيدات يسرعون في البحث عن أفضل طريقة لعمل البيتي فور بجميع أنواعه المعروفة، ويعتبر البيتي فور من أحلى وأشهى المخبوزات المشهورة في الوطن العربي.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي أو الزبدة الباردة.

350 جرام من السكر البودر.

150 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.

طريقة التحضير