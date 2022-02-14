نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد الشهي والصحي بأحلي نعومة وألذ طعم وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
البيتي فور من أحلي وأشهي المخبوزات والنواعم والتي يتم عملها في المنزل، وهو محبب عمله في الأعياد وخاصتا في شهر رمضان المبارك لأنها عادة على الجميع، والذي يتم عمله في المنزل وبأقل تكلفة وكما يعطينا طعم لذيذ ومذاق رائع وشهي وكما تتميز بالنعومة الذائبة، ومعظم الناس يبحثون عن أفضل طريقة لعمل البيتي فور وذلك أحلى من شرائها جاهزة من محلات الحلويات والمخبوزات الشرقية، ليكون صنعه في البيت صحي، ونظيف، ومفيد، وكما أن لها طرق عديد وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد عامتا، لذلك فإن غالبية السيدات يسرعون في البحث عن أفضل طريقة لعمل البيتي فور بجميع أنواعه المعروفة، ويعتبر البيتي فور من أحلى وأشهى المخبوزات المشهورة في الوطن العربي.
طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي أو الزبدة الباردة.
- 350 جرام من السكر البودر.
- 150 جرام كاكاو خام.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
- لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.
طريقة التحضير
- يتم إحضار طبق عميق ونضع به الزبدة الباردة والسكر البودر الذى يتم نخله ثم نضبه بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تكون قوامه مثل الكريمة.
- ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع رشه من الملح ويتم تقليبهم جيدا باستخدام الأيدي أو ملعقة لكى تتماسك العجينة.
- يجب عليكى أن تستخدمي دقيق حلويات.
- يتم بدء تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة وبعد ذلك يجب علينا أن نضع هذه العجينة في الثلاجة لكى ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- وبعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها في كيس حلواني ويتم أحضار صينية ونضغط على كيس الحلواني لتعطينا أشكال البيتي فور الصغيرة والجميلة وبعد ذلك يتم دخول الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تعطينا اللون الذهبي المفضل لدى كثيرا من الناس.
- وبعد أخراجها من الفرن يجب علينا أن نزينها بالأشكال الجميلة والمختلفة أو يتم تزين البيتي فور بالشيكولاتة أو الفارم سله أو جوز الهند ثم نحضر طبق فيه بيتي فور بجميع أشكاله المتنوعة لتقديمه لأسرتك.
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