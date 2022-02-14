طريقة عمل خبز الصاج التورتيلا والشاورما بالعجينة السائلة بدون عجن ولا مجهود

يعتبر خبز الصاج هو من أنواع الخبز المعروفة لدى الجميع في جميع الدول العربية، وهو عبارة عن خبز رقيق جداً، خبز الصاج سريع التحضير ويمكنك حشوه كما تشاء، يمكن جبنه أو فراخ أو شاورما على حسب الرغبة، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل خبز الصاج بكل سهوله.

طريقة عمل خبز الصاج

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل خبز الصاج في المنزل بكل بساطة ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لتجهيز عجينة الخبز

نحتاج إلى حوالي ٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

زيت.

نصف ملعقة من الملح.

كوب ماء دافئ.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

طريقة تحضير عجينة الخبز

في البداية لا بد أن توضع الخميرة في وعاء ثم نقوم بوضع السكر وبعد ذلك نقوم بوضع الماء الدافئ ثم نقوم بتركها ربع ساعه، ثم نقوم بنخل الدقيق ونضعه في وعاء بعد ذلك نقوم بوضع الخليط مع التقليب المستمر ثم نضع الزيت ونقلب جيداً حتى تتماسك العجينة وتصبح عجينه لينه متماسكة.

ثم نقوم بمسح العجينة بالقليل من الزيت وتترك تخمر لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة بالتساوي، ثم نقوم بفرد العجينة بالقليل من الدقيق بالنشابة حتي تصبح عجينة رقيقه.

بعد ذلك نقوم بوضعها على الصاجة وتترك لمده خمس دقائق حتي تحمر ارضيه الخبز ثم نقوم بقلبها إلى الوجه الأخر ويحمر أيضاً ونقوم بعمل باقي العجينة بنفس الطريقة.

ثم نقوم بوضع الخبز في طبق التقديم ويغطي حتي لا ينشف، يمكن الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة لمدة أسبوع فقط.

يمكن حشو الخبز كما تشاء لحمة مفرومة أو فراخ أو شاورما مع أنواع الجبن زي ألجبنه الموتزريلا والجبن الرومي والجبن الشيدر وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الخبز المصري البلدي

المقادير: 2 كوب دقيق أسمر “كامل”، 2 كوب دقيق أبيض، نصف كوب نخالة القمح “ردة”، ملعقة كبيرة من الزيت ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، كوب ونصف ماء دافئ.

أما طريقة التحضير: