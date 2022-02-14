وصفات لتطويل الشعر بطرق طبيعية، الشعر الطويل هو حلم كل فتاة تهتم بجمالها طوال الوقت وبالتالي تبحث بشكل دائم عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدها على تطويل الشعر بشكل طبيعي بدون حدوث أي آثار سلبية تؤثر على الشعر، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر بمكونات متوفرة في المنزل.

وصفات طبيعيه لتطويل الشعر

وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الطبيعية التي تكون مناسبة للشعر الجاف أو التالف بفضل احتواء الأفوكادو على العديد من العناصر والفيتامينات والحديد التي تعمل على تنشيط بصيلات الشعر وتساعد على زيادة طول وكثافه الشعر.

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي وإضافة ملعقتين من زيت الزيتون ويتم تقطيع الأفوكادو إلى نصفين ونضع ملعقة من الماء وتخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح ناعمه متجانسا تماما.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الشعر المبلل مع التدليك لمدة عشر دقائق ويترك على الشعر لمدة 30 دقيقة بعد تصفيف الشعر ثم يتم شطفه بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر

يتم تجهيز ملعقة من القهوة وإضافة ملعقة من زيت جوز الهند الخام ثم يوضع ملعقتين من الزيت وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على الشعر وتترك على الأقل لمدة ساعتين.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة حيث تساعد هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته وتقوم بتغذيتها في نفس الوقت.

وصفة البيض لتطويل الشعر