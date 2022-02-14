نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي رهيب لتقشير البشرة الدهنية وإزالة الدهون والزيوت الزائدة من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تحتاج للعناية بكل دائم وذلك قد يرجع لانها من أكثر الأنواع التي تتعرض لتراكم الزيوت في مسام البشرة، كما قد يؤدي لظهور الكثير من المشاكل عليها مثل الحبوب، والبثور السوداء، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل مقشر طبيعي خاص بالبشرة الدهنية يساعد على تنظيف المسام بشكل عميق، وإزالة خلايا الجلد الميت، والتمتع ببشرة بدون خلابه من المشاكل والعيوب.

استخدام الخيار كمقشر طبيعي للبشرة

يعتبر الخيار مقشر طبيعي يساعد على تنظيف وترطيب البشرة الدهنية بشكل عميق، ويحقق أفضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة كبيرة مبشورة من الخيار.

طريقة الاستخدام

قومي باستخدام بشر الخسارة في تدليك وفرك البشرة الدهنية بشكل دائري.

استمري في فعل ذلك لمدة خمسة دقائق.

اتركي بشر الخيار على البشرة لمدة عشرة دقائق.

يفضل المداومة على الاستخدام لاستمرار العناية وحماية البشرة الدهنية.

استخدام العسل في تقشير البشرة الدهنية

كلنا نعلم أهمية العسل بالنسبة للبشرة بجميع أنواعها، ولكن في هذه الحالة فإن العسل يساعد في تقشير البشرة الدهنية وتحقيق أفضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة واحدة من السكر البني.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري طبق مناسب.

اخلطي بداخله كل المكونات التي تم تحضيرها بشكل كامل حتى تتجانس المكونات.

قومي بتدليك البشرة بالخليط بشكل دائري لمدة عشرة دقائق.

يمكنك غسل البشرة بعد ذلك بالماء البارد، وذلك لغلق المسام المفتوحة في البشرة.

داومي على استخدام الخليط يومين في الأسبوع وذلك لاستمرار نظافة وجمال البشرة.

القهوة لتقشير البشرة الدهنية

القهوة تساعد في تقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت منها، وامتصاص الزيوت المتزايدة في البشرة الدهنية وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوه.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والتطبيق