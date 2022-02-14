معجزة ملعقة الملح لإزالة شعر منطقة البيكيني والجسم كله نهائياً وبدون أي ألم وفي 5 دقائق

وصفة الملح لازاله شعر العانة من الوصفات التي تساعد في التخلص من الشعر من الجذور وبدون ألم، حيث أن كثير من النساء تقوم بالبحث عن وصفات طبيعية لإزالة الشعر بدون ألم، وتعتبر وصفة الملح من الوصفات التي لها نتائج فعالة وسريعة، كما أنها تعمل على تبيض المنطقة، والتخلص من أي بقع داكنة، لن تحتاجي إلى استخدام السويت أو الشفرة بعد هذه الوصفة.

وصفة الملح لازاله شعر العانة

يعتبر الملح من الوصفات القوية والفعالة حيث يقوم بمنع نمو بصيلات الشعر في المنطقة، بالإضافة أنه يقوم بتفتيح الجلد وتقشير الجلد الميت، ويحافظ على صحة الجلد، ويتم استخدام وصفة الملح كالآتي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة ترمس مطحون.

طريقة استخدام الوصفة:

احضري وعاء وضعي به كلًا من الملح والنشا والترمس المطحون، وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.

ضيفي الخل إلى الخليط ثم ضيفي ماء الورد مع التقليب حتى يصبح لديك قوام كريمي.

قومي بتنظيف منطقة العانة جيدًا قبل استخدام الخليط وتجفيفها جيدًا.

ضعي الخليط على المنطقة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف على الجلد.

قومي بإزالة الخليط بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر.

قومي بتجفيف المنطقة جيدًا وارتداء الملابس القطنية.

وصفة الملح والبيض لإزالة شعر العانة

يساعد البيض على تفتيح الجلد والتخلص من البقع الداكنة، كما أنه مرطب طبيعي للبشرة بعد تقشير الجلد.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 بياض بيض.

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط الملح مع بياض البيض.

قومي بوضع الخليط على منطقة العانة ويكون مع اتجاه نمو الشعر.

اتركيه على المنطقة حتى يجف لمدة 15 دقيقة.

قومي بفرك الخليط بقطعة من الصوف عكس اتجاه نمو الشعر.

اغسلي المنطقة بالماء الدافئ وقومي بتجفيفها جيدًا وارتداء الملابس القطنية.

فوائد الملح للجلد