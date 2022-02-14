أصنعي بنفسك كريم أساس طبيعي منزلي بالنشا عالي التغطية ومناسب لجميع أنواع البشرة وبدون تكلفة

يعتبر كريم الأساس من أهم مستحضرات التجميل الرائعة لتفتيح البشرة، فهو يساعد في إخفاء عيوب البشرة، كما أنه يقوم بتوحيد لون البشرة، وهو عبارة عن كريم يستخدم على حسب درجة بشرتك، إلا أن كثرة استخدامه قد يسبب مشاكل عديدة للبشرة، نظرًا لاحتوائه على مواد كيمائية، ونسبة عالية من الدهون، فنقدم لكي طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمكونات طبيعية وسهلة ومتوفرة لديكي، وبتكلفة أقل، واحصلي على كريم طبيعي وآمن لبشرتك.

طريقة عمل كريم الأساس

يساعد كريم الأساس الطبيعي على إعادة توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما أنه يمنح البشرة النضارة والنعومة، وينصح عند استخدام كريم الأساس بوضع الكريم المرطب أولًا، إليك خطوة بخطوة طريقة عمل كريم الأساس بمكونات طبيعية.

المكونات:

1 كوب من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة أو الكاكاو.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وقومي بخلط كلًا من النشا والشوفان ثم ضيفي إليهم القهوة بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على لون بشرتك.

قومي بإضافة زيت بذور العنب بالتدريج وقومي بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

احضري عبوة محكمة الغلق وقومي بتفريغ الكريم به واستخدميه عند الحاجة.

كريم الأساس بالزبادي والجلسرين

تعتبر هذه الوصفة غير مكلفة، وطريقة تحضيرها سريعة وغير مكلفة.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الزبادي الطازج.

2 قطرة من الجلسرين.

7 قطرات من ماء الورد.

2 قطرة من خل التفاح.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة بودرة تلج.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير: