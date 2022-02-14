نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق تبيض الاسنان وأكثرها فاعلية وطرق خاطئة يجب تجنبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تبيض الاسنان حيث تعتبر الأسنان البيضاء من علامات الجمال التي يسعى إليها الجميع. ولهذا السبب يلجأ البعض للبحث عن طرق تبيض الاسنان الفعالة وغير المكلفة؛ ليحصلوا على الثقة وابتسامة أجمل. اصفرار الأسنان مشكلة مزعجة يحث صاحبها للبحث عن علاج، لكن أولاً وقبل أن نعرف أفضل الطرق في تبييض الأسنان لابد أن نعرض بعض الحقائق عن الأسنان. طبقاً لتكوين الأسنان؛ فإن اللون الطبيعي لها يتدرج ما بين الأبيض المائل للزرقة (أندر الدرجات) إلى الأبيض المائل للصفرة. يختلف لون الأسنان من شخص لآخر طبقاً لطبيعة تكوين أسنانه. مع مرور الأيام، تتراكم الصبغات من الأكل والمشروبات على الأسنان لتزيد من درجة اصفرارها، وتسمى هذه الصبغات (الصبغات الخارجية). الصبغات الخارجية يسهل التخلص منها. النوع الآخر من الصبغات هي الصبغات الداخلية، وهي عبارة عن مادة تتداخل مع جزيئات بناء الأسنان أثناء مرحلة التكوين. الصبغات الداخلية تظهر في صورة بقع بيضاء جداً أو بنية اللون لا تخف حدتها بأي طريقة. تعد الصبغات الداخلية الأصعب في التخلص منها، لكننا سنذكر في هذا المقال طرق التخلص منها.

طرق تبيض الاسنان بالمنزل:

صودا الخبز:

صودا الخبز أو ما تعرف بـ (بيكربونات الصوديوم) أو الـ Baking Soda من أشهر طرق تبيض الاسنان وأكثرها فاعلية. تعمل الحبيبات الخشنة لصودا الخبز بجانب طبيعتها الفوارة على تفتيت و كحت الصبغات الخارجية من الأسنان؛ فتعيد الأسنان للونها الطبيعي.

يمكنك استخدام الصودا بصورتها الجافة أو إضافة القليل منها لقطعة من معجون الأسنان، ثم فرك الأسنان بها. تكرر العملية مرتين فقط كل شهر.

استخدام صودا الخبز أكثر من المرات المذكورة يسبب تآكل مينا الأسنان، وهذا يسبب ضعف واصفرار الأسنان على المدى الطويل.

الفحم:

استخدام الفحم أيضاً من أكثر الطرق الطرق الفعالة في تبييض الأسنان. يعمل الفحم على امتصاص الصبغات الخارجية والتخلص منها. ملمسه الخشن أيضاً يساعد في إزالة هذه الصبغات و تبييض الأسنان.

قم بشراء حبوب الفحم الطبية من الصيدلية، ثم اطحنها و أضفها إلى المعجون. لا يفضل استخدامها في صورتها الجافة. متاح بالأسواق الآن بعض أنواع المعجون المضاف إليه الفحم مثل سيجنال شاركول وكولجيت أوبتك وايت شاركول.

يستخدم الفحم مرة واحدة في اليوم 3 مرات أسبوعياً كحد أقصى. زيادة الاستخدام عن هذا الحد قد يسبب جفاف الأسنان ويجعلها عرضة للتكسر.

ماء الأكسجين:

قد يدهشك سماع ذلك، لكن ماء الأكسجين أو الهيدروجين بيروكسايد من أفضل طرق تبيض الاسنان، والتي يستخدمها طبيب الأسنان في عيادته.

أضف قليلاً من ماء الأكسجين إلى المعجون ثم قم بغسل أسنانك بطريقة عادية. يمكن أيضاً استخدامه كمضمضة بعد تخفيفه بالماء بكمية متساوية، لكن الطريقة الأولى هي الأكثر أماناً وفاعلية.

في حال سبب ماء الأكسجين تهيجاً أو ألماً باللثة يجب التوقف عن استخدام هذه الطريقة.

طرق تبيض الاسنان بالعيادة:

على الرغم من أن هذه الطرق مكلفة نوعاً ما، إلا أن نتائجها لا تقارن بغيرها وأحياناً تدوم للأبد. لنتعرف عليها

تبييض الأسنان بالليزر:

تعد هذه الطريقة من طرق تبيض الاسنان هي الأمثل لتبييض الأسنان 3 أو 4 درجات عن لونها الطبيعي، أو إزالة التصبغات الداخلية التي لن تنجح أي طرق أخرى في إزالتها.

يغطي الطبيب الأسنان بمادة التبييض ثم يقوم بتوجيه جهاز الليزر على الأسنان لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة. يتم التبييض إلى جلسة أو 2 حسب الحاجة.

ابتسامة هوليوود:

تعتمد هذه الطريقة على تغطية سطح الأسنان الخارجي بمادة دائمة أكثر بياضاً. هناك نوعان لابتسامة هوليوود وهما العدسات التجميلية والحشو التجميلي.

العدسات هي تركيبات يتم تصنيعها في معمل الأسنان ثم لصقها، أما الحشو التجميلي فهي مادة بيضاء يتم تطبيقها على سطح الأسنان مباشرةً في العيادة، وكلاهما لا يحتاج لبرد الأسنان.

طرق خاطئة يجب تجنبها: