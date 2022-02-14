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عمر شويل - جدة سحر مفعول كريم النشا لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة في دقائق - ثقفني
تتعرض اليدين لبعض العوامل التي تؤثر على جمالها بالسلب وخاصة أشعة الشمس الفوق بنفسجية والمواد الكيميائية التي تستخدم في التنظيف كل هذا يجعل اليدين جافة وخشنة وبالتالي يصبح لونها داكن، ولذلك تقوم بعض الفتيات بشراء مستحضرات تجميل خاصة للعناية باليدين وتفتيحها وجعلها أكثر نعومة ورطوبة واليوم نقدم لكم خلطات لتبييض اليدين فتابعونا.
خلطة تبييض اليدين
- الحليب واللوز:
المكونات:
- 7 حبات من اللوز.
- كمية مناسبة من الحليب.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نقوم بنقع اللوز لمدة ليلة كاملة في الماء ثم يضاف الحليب ونعجن المكونات للحصول على خليط ناعم.
- ثم يوضع على اليدين ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر ثم البارد تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا.
- يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين e وبالتالي يحافظ على البشرة ويجعلها أكثر نعومة ورطوبة.
- ويوجد به أيضا مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة ولذلك ينصح بتكرارالخلطة للحصول على النتيجة المطلوبة.
النشا والزبادي
المكونات:
- ملعقة كبيرة نشا.
- عصير ليمونة.
- 2 ملعقة من الزبادي الطازج.
- ملعقة من العسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نحضر طبق متوسط ونضيف بداخله المكونات السابقة ونقلب جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة ثم نضعها على اليدين مع التدليك.
- نتركها لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر والصابون تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.
- يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يقوم بتفتيح البشرة ويرطبها وباقي المكونات تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في الحصول على بشرة صافية خالية من البقع الداكنة.
أفضل خلطة لتبييض اليدين
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الطحينة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت اللوز.
طريقة التحضير والاستخدام:
- بولة صغيرة ونخلط بها الطحينة مع زيت الزيتون واللوز ثم يضاف النشا والحليب البودرة ويمكن تخفيف المكونات بالحليب أو الماء.
- يوضع الخليط على اليدين بعد غسلها جيدا بالماء والصابون ثم يترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نفرك اليدين بأطراف الأصابع.
- ثم تغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لتبييض اليدين وجعلها ناعمة مثل الحرير وتساعد أيضا على توحيد لون البشرة.
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