أفضل خلطة لعمل القرنبيط المقرمش بدون ما يشرب زيت نهائي القرنبيط الكرسبي

يعد القرنبيط من الأكلات سريعة التحضير وأيضا الأكلات الشعبية التي لها سهر واسعة في مصر حيث أنها تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية وأيضا أهم ما في الأمر أنها تناسب جميع فئات الشعب، حيث يعتبر القرنبيط ليس مكلف، وأن سعر القرنبيطة الواحدة لا تتعدى ال 20 جنيه، ولسعرها المناسب وفوائدها العديدة، الكثير من الناس يفضلون القرنبيط أثناء الشتاء، لأن القرنبيط يمد الجسم بالدفئ، كما أن القرنبيط لا يعمل على زيادة الوزن عند تناوله بشكل صحى، وإذا تطرقنا إلى فوائد القرنبيط ستجدها أنها لا تعد ولا تحصى، حيث أجرت العديد من الأبحاث حول فوائد القرنبيط، وتم اكتشاف العديد من الفوائد، ولأن القرنبيط مميز ومفيد، نريد أن نقدم لكم طريقة لعمله بشكل مميز وأيضا يكون طعمه شهي ولذيذ، وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة لعمل القرنبيط.

مكونات عمل القرنبيط

لكي تقومي بعمل القرنبيط عليكي بإتباع كل الخطوات حتى تحصلى على قرنبيط له طعم مميز، وأهم المكونات هي :

قرنبيط.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

شبت وكزبرة.

وبالنسبة للخلطة هي البيض.

لبن.

دقيق.

بيض.

ملح.

طريقة عمل القرنبيط