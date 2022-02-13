ب2 كوب دقيق اعملي بلح الشام في المنزل على أصوله وسر قرمشته ولونه الذهبي زي المحلات

في فصل الشتاء يكثر تناول الحلويات بشكل كبير، وذلك لأنها تساعد على التدفئة، والشعور بالطاقة والنشاط، ولذلك تسعى كل أم لتقديم أنواع مختلفة بسيطة من الحلويات بشكل يومي، والان يمكنكم عمل بلح الشام اللذيذ، المشهور في جميع البلاد العربية، ويحبه الكثير من الناس، ويتم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات موجودة بالفعل في كل منزل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيره.

طريقة عمل بلح الشام فى المنزل

من اشهر الحلويات الشرقيه التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بمكونات بسيطة، وطعم ومذاق طيب بلح الشام فهو يحتوى على النشويات والدهون والبروتينات التى تساعد الجسم على بناء العضلات وتسهل عملية الهضم، كما أنه يصنع من كوب من الماء المغلي وربع كوب من الزيت ثم نضيف إلية كوب ونصف من الدقيق و 3 بيضات وفانليا، وملعقة كبيرة من النشا، تخلط المقادير جيدا ثم توضع داخل كيس حلويات ويشكل وبعد خروجه من الزيت يسقى بالعسل ويقدم بالهنا .

اصنعي لأفراد عائلتك بلح الشام اللذيذ في دقائق معدودة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة بيضات واحدة كبيرة.

رشة من الملح بسيطة.

كوب من الزيت النباتي.

كوب ماء.

ملعقة واحدة من النشا.

طريقة التحضير

احضري إناء مناسب الحجم.

ارفعي الإناء على النار، ثم أضيفي إليه الماء والزيت.

اتركي الخليط حتى يغلي تمامًا.

اخلطي الدقيق مع الملح مع البيكنج بودر، مع النشا، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي هذه المكونات الى الزيت والماء على النار، و اخفضي النار قليلًا.

قلبي المكونات بشكل سريع حتى تتكون عجينة متماسكة.

ارفعي هذا الإناء واعيدي العجن بشكل يدوي مرة أخرى.

اتركي العجينة حتى تبرد، ثم قومي بإضافة البيض بالتدريج مع إعادة العجن مرة أخرى.

استمري في الخلط حتى تصبح عجينة بلح الشام جاهزة.

اتركيها حتى تهدأ، قومي بإحضار قمع الحلويات ضعي بداخله العجين.

قومي بوضع مقلاة على بداخلها زيت غزير بارد.

ابدئي في تشكيل أصابع بلح الشام ووضعها في المقلاه داخل الزيت ارفعي المقلاة على النار.

اتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي مع التقليب لكل الاتجاهات.

يمكنكم تصفية بلح الشام الان من الزيت، ثم ضعي البلح في الشربات بعد ذلك حتى يشربه، ثم قومي بتصفيته من الشربات الزائد.

يمكنك تقديم بلح الشام في أطباق التقديم، وتناوله بألف هنا.

طريقة عمل الشربات

شربات بلح الشام خفيف وبارد حتى يصبح مقرمش ولذيذ، وطريقة تحضيره كالآتي: