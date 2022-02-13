نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الفلاحين أعملي المش الفلاحي على أصوله بمكونات وملح مظبوط وطعم جنان في المقال التالي
يعتبر المش الفلاحي هو من الأكلات المشهورة في المطبخ المصري وخاصة في الأرياف والقرى، وتعتبر طريقة عمله هي سر من أسرار الجدات والأمهات قديمًا، إلا أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية، والمكونات متوفرة في كل منزل، ولذلك سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل المش الفلاحي بكل سهولة في المنزل.
المش الفلاحي، هو عبارة عن نوع من الجبن، وهو من الاكلات الريفية اللذيذة، التي تعتبر من الاكلات المميزة عند الكثير من الناس، وهي عبارة عن الجبن القريش التي يتم تحميلها وتمليحها في المنزل لفترة طويلة، لتحصل في النهاية على المش، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تجهيز وعمل المش الفلاحي بالطريقة الأصلية بشكل تفصيلي.
طريقة عمل المش الفلاحي
يعرف المش الفلاحي في الأسواق باسم الجبنة القديمة، ومكوناته الأساسية هي الجبن القريش واللبن كامل الدسم والشطة، ويستغرق ستة أشهر ليكون جاهزًا للأكل، ينصح به الأطباء لمن يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم، ويقدم بالطماطم أو بالطحينة مع الخبز، وأحيانًا يتم تقديم المش فقط مع بعض المشويات.
المكونات
- 4 كيلو من الجبن القريش.
- 2 كيلو خميرة خاصة بالمش.
- 2 كيلو لبن جاموسي كامل الدسم.
- ¼ كيلو من الفلفل الحار.
- 1 كيس ملح خشن.
- 3 ملعقة كبيرة من الدنكار متوفر عند العطار.
- 2 ملعقة كبيرة من الشطة السوداني.
- شاش.
- برطمان زجاجي محكم الغلق.
طريقة تحضير المش الفلاحي
- قومي بإحضار وعاء وضعي به الجبن القريش ورشي عليها كيس الملح بالكامل واتركيها حتى تجف وتتخلص من السوائل الموجودة بها.
- قومي بإحضار قطعة من القماش وضعي بها الجبن بالملح وقومي بربطها ثم علقيها في مكان جيد التهوية ويكون هذا المكان مرتفع حتى تتخلص من السوائل والماء الزائد بداخلها واتركيها لمدة ثلاثة إلى أربع أيام.
- قومي بعد ذلك بغلي اللبن ثم اتركيه حتى يبرد تمامًا.
- ضيفي إلى اللبن الشطة السوداني وضعي الدنكار في الشاش واغلقيه جيدًا ثم ضعيه في اللبن وقلبي.
- احضري البرطمان الزجاجي ويفضل إحضار وعاء من الفخار المستخدم لحفظ الجبن القديم والعسل الأسود، إن لم يكن متوفر احضري برطمان زجاجي محكم الغلق.
- قومي بوضع نصف كمية الجبنة في البرطمان، ثم ضيفي إليها نصف كمية الخميرة المش، ثم ضيفي نصف خليط اللبن، ثم قومي بإضافة باقي كمية الجبنة وباقي الخميرة وباقي خليط اللبن.
- قومي بوضع قطعة من القماش على فوهة البرطمان، ثم قومي بغلق البرطمان جيدًا حتى لا يدخله الهواء.
- قومي بوضع البرطمان داخل العديد من الأكياس البلاستيك واحكمي غلقها ثم غلفيه بقطعة قماش من الخارج.
- اتركي المش لمدة 4 ل 6 أشهر حتى تحصلين على المش الفلاحي الأصلي.
- خلال هذه المدة قومي برج البرطمان حتى تمتزج المكونات جيدًا وتمتص الجبن المش.
- وهكذا تصبح جاهزة ويمكن تناوله في اي وقت.
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