بحبتين من البيض اعملي أحلى حلوي لشرب الشاي بمكونات بسيطة وطعم مميز

تعد الحلوى الشهية لشرب الشاي من الحلويات التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مختلف، كما انها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والنشا والدقيق ومكونات بسيطة آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما يتم تناول هذه الحلوى بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما انها مفيدة جداً للأطفال حيث تعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى شهية لشرب الشاي في المنزل.

مكونات عمل حلوى شهية

يتكون الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من النشا.

كيس من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

٢ حبات من البيض.

نصف كوب من السكر.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حلوى شهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-