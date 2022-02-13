بملعقة حنة استعيدي شبابك واصبغي شعرك بنفسك باللون اللى بتحبيه لشعر صحي وجذاب

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عمر شويل - جدة لكل النساء الراغبين في صبغ شعرهم بشكل دائم، ينصح دائمًا بإستخدام الحناء الطبيعية لتحقيق أفضل النتائج، والحصول على لون رائع وجذاب، وبدون أي أضرار على الشعر كما هو الحال عند استخدام الصبغات الكيميائية، كما أن الحناء لها الكثير من الفوائد العلاجية للشعر فعند استخدامها سوف تحصلين على لون رائع، وعلاج لكثير من مشاكل الشعر ويمكنكم التعرف على طريقة صبغ الشعر بالحناء في المنزل الان من خلال متابعة المقال.

الحناء من المواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر بأجمل الألوان الجذابة المميزة، ليس ذلك فقط فإن الحناء من المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للشعر فهي تساعد على تغذية الشعر، و سادة نعومته، والتخلص من التقصف والهيشان، كما يمكنكم استخدامها وتطبيقها على الشعر في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل المكلفة، ومن خلال السطور القادمة يمكنكم معرفة الطريق المتبعة في صبغ الشعر باستخدام الحناء.

صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

استبدلي الصبغات الضارة بما هو افضل، وذلك فإن الحناء الطبيعية تحقق لكى أفضل النتائج، كما يمكنك القيام بصبغ الشعر في المنزل في خطوات بسيطة بدون الذهاب لصالونات التجميل مرتفعة الثمن، ومن أهم الطرق المستخدمة الحناء هي كالاتي:

صبغ الشعر باللون البني بإستخدام الحناء

أكثر الألوان انتشارًا هو اللون البني، ويمكن الحصول على هذا اللون بكل سهولة من خلال استخدام الحناء وذلك من خلال الآتي:

المكونات

كوب ونصف من الحناء الطبيعية.

ربع كوب من خل التفاح الطبيعي.

ملعقتين كبار من القهوة.

نصف كوب من المياه.

طريقة التحضير

امزجي القهوة مع الماء جيدًا.

قومي برفع القهوة على النار حتى يتم الغليان.

ارفعي الخليط من النار واتركيها حتى تبرد قليلًا.

احضري الحناء في طبق غويط مناسب.

أضيفي إليها بعد ذلك الخل، ثم أضيفي خليط القهوة.

أعجني كل المحتويات مع بعض الان، وذلك حتى يتم تكون عجينة ناعمة.

غطي المحتويات واتركيها حتى تختمر لمدة ثلاث ساعات.

قومي بعد ذلك بتقسيم شعرك الى اربع اقسام.

احضري فرشاة توزيع الصبغة.

اصبغي شعرك بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.

بعد الانتهاء من صبغ الشعر بالكامل، قومى بارتداء قبعة بلاستيكية حتى لا تتساقط الحناء على الملابس.

اتركي الحناء على شعرك لمدة ساعتين و حتى تجف على الشعر تمامًا.

اغسلي الشعر بالماء الدافيء جيدًا.

جففي الشعر بالاستشوار حتى يمكنك رؤية لون الشعر بشكل كامل.

صبغ الشعر باللون الاحمر بإستخدام الحناء الطبيعية

يمكنك استخدام الحناء أيضًا للحصول على اللون الاحمر الجذاب الرائع، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوبين من الحناء الطبيعية.

كوب من منقوع الكركدية.

ربع كوب من الخل.

طريقة التحضير