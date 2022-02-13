بطريقة سهلة اصنعي بسكويت القمح والشوفان هش ومقرمش ولذيذ جداً

بسكويت القمح والشوفان ، من أنواع البسكوت اللذيذة التي لها قوام هش ومقرمش يعتبر من أنواع البسكوت المغذية والمفيدة، يتم تحضيره في المنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة بدلاً من شرائه من الخارج من المحلات بأسعار مرتفعة ويعتبر هو خليط ما بين دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل ويعتبر الشوفان من الحبوب التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة كما أنه يعطي إحساس بالشعور بالشبع لاحتوائه على الألياف الغذائية والبروتين ويمكن استخدامه كبديل للدقيق في عمل الكثير من الوصفات فهو صحي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت القمح والشوفان بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل بسكويت القمح والشوفان

يتكون البسكوت من مكونات سهلة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

2 كوب وربع من دقيق القمح الكامل.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب زبدة باردة مملحة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت القمح والشوفان بطريقة بسيطة جداً باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء متسع نقوم بوضع الدقيق الكامل ثم نضيف إليه الشوفان والسكر البودر ونخلط المكونات جيداً ثم نقوم بإضافة الزبدة ونخلط المكونات جيداً. نستمر في الخلط حتي تتجانس الزبدة مع الدقيق وتختلط تماماً ويصبح الخليط طري. ثم نضيف الحليب ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية ثم نغطيها ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة.

طريقة تشكيل العجينة