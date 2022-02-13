سيجعلك بنت 20 مهما كان عمرك.. زيت الزيتون وكريم ونيفيا لبشرة بيضاء كالثلج بدون تجاعيد ولا ترهلات

سيجعلك بنت 20 مهما كان عمرك.. زيت الزيتون وكريم ونيفيا لبشرة بيضاء كالثلج يمكنك الآن القضاء على التجاعيد والبشرة المتمددة والمليئة بالخطوط الرفيعة بواسطة خليط زيت الزيتون ونيفيا، حيث أن هذا الخليط تم تحضيره وتجربته من قبّل الكثير من السيدات وكانت ردود الأفعال على النتيجة مبهرة، فمن المعروف أن زيت الزيتون تتعدد فوائده سواء للجسم أو للشعر أو للبشرة، وكريم نيفيا الطبي يعد من أفضل الكريمات المرطبة والتي تساهم في تقليل آثار الشيب من البشرة وخاصة خطوط الوجه الرفيعة أسفل العينين.

أهم فوائد خليط زيت الزيتون ونيفيا للبشرة

يساهم الخليط في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة حيث أنه يعمل على تزويد البشرة بواقي حماية ضد الشمس والأشعة الضارة ويمنع من تخللها إلى البشرة.

غني بمضادات أكسدة قوية تحمي البشرة من الالتهابات الشديدة كما أنه يحمي البشرة والجسم من الإصابة بالأورام السرطانية حيث أنه يقضي على الخلايا السرطانية في الجسم قبل نموها.

مرطب قوي للبشرة وخاصة لأن زيت الزيتون يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في ترطيب البشرة وخاصة فيتامين أ وفيتامين ب.

يعالج المشاكل الجلدية التي تضر البشرة وخاصة مرة الأكزيما والصدفة لاحتوائها على فيتامين هـ.

يقضي على تجاعيد البشرة والخطوط التي تظهر على البشرة أسفل العين وتدل على الشيب والكبر في السن.

ينعم البشرة ويحميها من السموم والبكتيريا الضارة التي تجعلها باهتة وغير نضرة ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها.

يقضي على البثور السوداء التي تظهر على الأنف ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها ويقضي على البقع السوداء عليها.

مفيد جدًا للاحمرار الذي يسبق عمليات إزالة الشعر من الجسم للمرأة أو الحلاقة للرجل.

كيفية تحضير كريم زيت الزيتون ونيفيا