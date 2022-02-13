اصنعي بنفسك خبز السن الصحي بالدقيق الاسمرار بقوام هش أحلى من المخابز

يعتبر خبز السن من المخبوزات الصحية الرائعة التي تعمل على إنقاص الوزن الزائد نهائياً، ويقلل من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن، كما يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تمنح المعدة الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما يتميز الخبز بسهولة تحضيره، وقوامه الهش المنفوخ، وهو مفيد جداً لمرضي السكر حيث يعمل على حرق سكر الدم بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز السن الصحي بالدقيق الاسمرار بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات خبز السن الصحي

يحتوي العيش على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من نخالة القمح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السن الصحي بالدقيق الاسمرار بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهز بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر عجان صغيرة ونضع به نخالة القمح، والدقيق الاسمر والسكر، والملح، والخميرة ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج على الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي القدر بقطعة من القماش النظيف ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر. نقوم بتشكيل العجين بعد أن يختمر إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نضع قطع العجين على صينية بها نخالة قمح حتى تلتصق بالخبز جيداً ونتركها حتى ترتاح. ثم نقوم بفرد كرات العجين بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة، ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع الخبز. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نهدئ النار قليلاً وندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتضاعف حجم الخبز. نخرج صينية الخبز من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نعيد الخبز مرة أخرى للفرن ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يصبح مقرمش.

فوائد خبز السن للجسم

يحتوي العيش على فوائد عديدة سوف نقدم لكم اليوم وهى كالتالي:-