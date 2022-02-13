علامات الجمال عند الرجال، حيث تختلف الصفات والمقاييس من فرد لآخر، وبالنسبة للنظرة النسائية للرجال فهي تختلف أيضا من امرأة إلى أخرى، ولعل ذلك بسبب تنوع النساء في إنجذابهن نحو الرجال، وذلك باختلاف أذواقهن، بينما تنجذب الكثير من النساء إلى العلامات الذكورية التي تعكس أرتفاع هرمون التستوستيرون في الجسم، وذلك مثل الحواف البارزة للحاجبين، وعظام الخد العالية والجبهة المرتفعة، والإبتسامة الذكورية الدالة على القساوة والصرامة، والتي من الممكن أن تدل أيضا على الحلم والسعادة، وعلى كل حال، فإننا سوف نتعرف في هذا الموضوع على أبرز علامات الجمال عند الرجال، والتي تدل أيضا على ارتفاع هرمون التستوستيرون، لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه العلامات تختلف من بلد لآخر.

أبرز علامات الجمال عند الرجال بشكل فردي

هناك العديد من الصفات التي يمكن اعتبارها علامات فردية تدل على جاذبية الرجل، ومن أهم تلك الصفات والعلامات ما يلي.

الابتسامة: وتعتبر مؤشر قوي على الصحة النفسية.

الشعر الجميل واللامع، والبشرة الصافية.

النظافة الشخصية والاهتمام بالمظهر الخارجي. وارتداء الملابس الأنيقة التي تظهر الرجل بمظهر لائق ملائم لكثير من أذواق الناظرين.

مستويات الطاقة المرتفعة والزائدة، بحيث تعكس الشخصية الجذابة الغير منفعلة، والنابضة بالحياة.

العلامات الجسدية الجذابة بالنسبة للرجل عند المرأة

للرجل علامات جمال جسدية حتماً تجذب المرأة، وتجعلها مغرمة به. لكن ينبغي الالتفات إلى الأخلاق في نفس الوقت فهما متكاملان عند المرأة الجميلة الخلوقة، وإليك أبرز تلك العلامات.

الطول وعرض الأكتاف، حيث أن الأكتاف العريضة علامة قوة لدى الرجل، بينما لدى النساء فهي من علامات ضعفهن.

سمرة البشرة، حتى أن الفراعنة قديما كانوا يضعون على تماثيل الرجال. اللون القمحي أو الأسمر، لأنه دلالة على الشدة والبأس.

الحسنة كلما ابتعدت عن الشفة، فهي علامة جمال لدى الرجل. وتسمى حبة الخال أيضا والشامة.

الغمازات، أو النغزة، هي علامة أخرى من علامات الوسامة، وخاصة عندما تكون في الحزء السفلي من الذقن.

الغيور، فالرجل الغيور عند المرأة يكون جميلاً جداً. وبوجه عام فالقوة ومظاهرها من علامات الجمال لدى الرجل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، ونرجوا أن نكون قد أوجزنا، ونلنا في موقعكم ثقفني رضاءً عن ما قدمنا.