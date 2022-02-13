نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي
المهلبية بالشعرية، من الممكن أن تتم خطوة تحضير أفضل نوع من أنواع المهلبية من خلال الاستخدام للشعرية، والتي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل أنواع من المهلبية، والتي يكون من السهل تحضيرها، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة تساعد في عمل مهلبية باستخدام مكون الشعرية من أي نوع متوفر في مطبخك، وسنوضح فيما يأتي أيضا أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة المهلبية وفي أقل وقت ممكن وبأسرع طريقة، وخطوات يسهل على ربة المنزل أن تتبعها.
مكونات طريقة عمل المهلبية بالشعرية
من السهل على ربت البيوت عمل أفضل أنواع من التحلية الباردة، وهذا ما يكون من خلال متابعة خطوات لها أهمية للحصول على مزيج بقوام ناعم يشبه قوام البودينج، ومن السهل عمله على النار، ولكن لا بد وأن تتوفر مكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على عمل أفضل نوع مهلبية من السهل تحضيرها في البيت وبأقل الإمكانات، مهلبية الشعرية من السهل تحضيرها من خلال استعمال مقدار بسيط نذكره على هذا النحو الآتي:
- كوب من الشعرية المتوفرة لديك.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- نصف لتر من الحليب أي ما يعدل كوبين.
- نصف كوب من المكسرات المجروشة.
- ربع كوب من مكون حليب البودرة.
- ملعقة من الزيت النباتي.
- ملعقة من السمن البلدي.
طريقة إعداد المهلبية بالشعرية
من أهم الخطوات لتحضير مهلبية الشعرية ما يلي:
- نقوم باستعمال قدر ملائم.
- نضع الشعرية ونقوم بتحميرها من خلال استعمال مكون السمن البلدي مع ملعقة الزيت النباتي.
- بعد ذلك تتم الإضافة لكل المكونات ولا بد من مراعاة التقليب الجيد لتفادي أي تكتلات.
- في الخلاط يتم سكب محتويات القدر لخلط المكونات بالكامل لتحويلها لمزيج كثيف القوام.
- بعدها يوضع على النار لتماما التسوية.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع المهلبية بعد ذلك في بولات صغيرة، وبعد ذلك من الممكن أن يتم تزيينها واستعمال المكسرات المجروشة وإن لم تتوفر من الممكن تزيين المهلبية بالزبيب والقليل من جوز الهند.
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