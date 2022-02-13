بأسهل الخطوات طريقة عمل المسخن الفلسطيني على أصوله

المسخن الفلسطيني يعتبر المسخن الشهير، الذي يُنتَج بشكل متكرر خلال موسم زيت الزيتون، من الأطباق الشعبية في المطبخ الشرقي في فلسطين والشام وقد ساعدتها النساء أيضًا بعدة طرق. اصنع مسخنًا فلسطينيًا باتباع الإجراءات والمكونات.

طريقة عمل المسخن الفلسطيني على أصوله

مكونات المسخن الفلسطيني:

طماطم أوراق الغار هيل قرون

دجاج بصل وفلفل مطحون

مطحون مسحوق الثوم البهارات

ملح وفلفل حقيقي

توابل الدجاج:

زيت الزيتون البكر الممتاز

ليمون\ سوماك\ سببر\ ملح\ توابل

ثوم مطحون

زنجبيل\ سبابريكا

شوربة زعتر مسخن

5 بصل زيت زيتون ملح

5 ملاعق كبيرة فلفل سماق

صنع الخبز:

لتحضير الخبز في المنزل، تُمزج جميع مكونات العجين ما عدا الزبدة في الخلاط أو وعاء الخلط ويُعجن جيدًا.

أضف الزبدة واستمر في العجن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أخرى؛ إذا كانت العجينة طرية للغاية.

أضيفي ملعقة كبيرة إلى ملعقتين كبيرتين من الدقيق حتى تصبح متماسكة.

نترك العجينة جانباً ونغطيها ونتركها تتخمر لمدة ستين دقيقة.

لمنع الالتصاق، قسمي العجينة إلى كرات صغيرة ولفيها على سطح مرشوش بالدقيق.

تُخبز العجينة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق على صينية خبز أو في مقلاة غير لاصقة على نار عالية.

أخذ رغيف خبز وملأه بمغرفة من مزيج البصل وزيت الزيتون، ثم زينه بالصنوبر.

ضعي رغيفًا آخر في الأعلى وكرري الطريقة السابقة حتى ينضب الخبز.

مع الدجاج المشوي وسلطة الزبادي على الجانب.

تحضير المسخن الفلسطيني: