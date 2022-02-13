نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني وسر التحبيشة الرهيبة مش هتشتريها من برة تاني في المقال التالي
جميعنا لدينا بعض المأكولات المفضلة ودائما نرغبها لكن هناك القليل من الأكلات والذي يجتمع الكثير في حبها ومن ضمن هذه الأكلات هى الكبدة الأسكندراني والتى تستطيع أن تأكلها فى أى وقت وأى وجبة غذائية وتمكنك من وضعها بجانب أى أكلة أخرى ومن أهم المزايا بها أنك تستطيع أن تصنعها فى وقت قليل جدا لأنها غير مكلفة للوقت أيضا وغير مكلفة لمكونات التحضير لذا سوف نعرض ونتحدث عن أهم الطرق التى تستطيع أن تصنع بها كبدة اسكندرانيه مثل التى توجد فى العديد من المطاعم المشهورة.
المكونات اللازمة لتحضير الكبدة الاسكندراني
كما ذكرنا أن الكبدة الأسكندراني من أشهى المأكولات التي يتم صنعها كما يرغبها الجميع ولكى تستطيع أن تطهيها بطريقة رائعة جدا عليك أن تحضر جميع المكونات التى يتم ذكرها:
فى البداية عليك أن تحضر نصف كيلو من الكبدة الطازجة.
- عليك أن تحضر فلفل ألوان أصفر، وأخضر، وأحمر حتى تعطي نكهة ولون رائع للكبدة.
قم بتحضيرة كزبرة خضراء.
ولكى تعطى نكهة ورائحة للكبدة عليك أن تحضر بهارات الكبدة وبجانبها الكمون المفروم جيدا.
احضر بصلة كبيرة الحجم وبجانبها بصل أخضر لكنه يكون حسب الرغبة.
أخيرا قم بتحضير نصف كوب من صلصة الطماطم.
طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني
- نحضر وعاء فارغ ثم قم بوضع الكبدة وبعد ذلك قم بتقطيعها إلى قطع مكعبة أو على هيئة أصابع.
بعد ذلك احضر بهارات الكبدة، واحضر الكمون ثم قم بوضع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وأيضا من بهارات الكبدة ثم قم بوضع رشة ملح فى النهاية وبعد ذلك نقلب جيدا ونترك الوعاء قليلا حتى يمر ساعة على الأقل.
بعد ذلك قم بتحضير الفلفل وقطعيه إلى قطع صغيرة، وأيضا قم بتقطيع البصل كما تم تقطيع الفلفل.
احضر وعاء وضعه على النار ثم قم بوضع القليل من الزيت، وبعد ذلك عليك أن تسقط الكبدة ثم قلب جيدا حتى يتغير لون الكبدة إلى لون فاتح، وبعد ذلك نضع الفلفل والبصل ويقلب جيدا حتى يذبل الفلفل والبصل وبعد ذلك ضع صلصة الطماطم ثم اترك الوعاء لمدة خمسة دقائق.
بعد ذلك ضع الملح وضع الشطة وافرغ ما في الوعاء في طبق للتقديم.
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