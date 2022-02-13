طريقة عمل لانشون اللحمة في المنزل لضمان مكوناته وطريقة إعداده

طريقة تحضير لانشون اللحمة في المنزل بدون إضافة أي مواد خارجية ضارة، ويعد النوع البيتي منه آمن ومضمون ولا يسبب أي نوع من الأضرار التي تسبب الكثير من المشكلات في الجسم، وننصح القيام بعمله في المنزل وذلك بسبب حب الأطفال الشديد له والكبار أيضاً ويقبلون على تناوله بكثرة بجانب الأنواع المختلفة من الجبن، كما أن تختلف طرق تحضير اللانشون من طريقة إلى أخرى حيث يمكن تحضيره بالفراخ أو اللحمة أو الزيتون أو الفلفل الأسود على حسب رغبة كل شخصية، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل لانشون اللحمة وطريقة تنفيذه في البيت بدون صعوبة ولا مجهود من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

مكونات عمل لانشون اللحمة

تعتبر مكونات عمل لانشون اللحمة من المكونات البسيطة التي سوف نحصل عليها بسهولة وهي كما يلي:-

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

٥ حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

٤ مكعبات مرقة لحمة.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

٤ مثلثات جبنة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح على حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة تحضير اللانشون من طريقة إلى أخرى على حسب النوع المرغوب وهذه الطريقة كما يلي:-