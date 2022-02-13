كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الاقتصادية بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية

كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة ، من الوصفات الاقتصادية والتي لا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات الحلوة أو بصوصات مختلفة أخري حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة.

مكونات كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الكيكة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من السكر

رشة من الفانيليا.

بيضتين.

كوب ١٠٠ مللي من الزيت.

كوب ١٢٠ مللي من الحليب.

ظرف بيكنج بودر.

٢٩٠ جرام من الدقيق الأبيض.

٤٠ جرام من الكاكاو الخام.

مكونات صوص الشوكولاتة

نصف كوب من الكاكاو الخام

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي: