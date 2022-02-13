طريقة عمل الكب كيك الشهية بالوصفة الكاملة.. أفضل وأحب المخبوزات إلى قلوب الأولاد

طريقة عمل الكب كيك الشهية بالوصفة الكاملة، يعد الكب كيك من أكثر الأشياء السهلة والبسيطة والتي لا تستغرق وقت طويل أثناء تحضيرها فضلا عن أنها تعد من المخبوزات الشهية ذات المذاق الشهي والمميز والتي يمكن تقديمها بأشكال مختلفة، فضلا عن أنها تمتاز بسهولة تناولها ومن أكثر المخبوزات قربا ورغبة لدى الأطفال والكبار، لذا نجد كل ربة منزل تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضير الكب كيك في دقائق معدود، وهذا ما قررنا أن نوفره لكم في السطور التالية.

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المكوّنات والمقادير الخاصة بعمل الكب كيك

عليك إحضار المكونات التالية:

كمية مناسبة من الدقيق مقدار كوب ونصف

إحضار ملعقة ونصف صغيرة الحجم من البنج بودر

ربع ملعقة من الملح

نصف كوب من الزبدة

مقدار ربع كوب من السكر الأبيض الناعم

ثلاث بيضات

نصف ملعقة فانيليا

ربع كوب من الحليب كامل الدسم

طريقة التحضير لحلوى كب كيك

إليكم أهم الطرق الخاصة بتحضير الكب كيك بشكل سهل وبسيط:

في البداية عليك أولا تجهيز الفرن وضبطه على درجة حرارة 180، وإحضار القوالب الخاصة بالكب كيك

ضعي الدقيقة والبكنج بودر، والملح مع بعضهم البعض احضري إناء وضعي الزبدة والسكر وابداي بخلط هذه المكونات حتى تصبح كريمة معك. ضعي البيض بالتدريج مع الاستمرار في التقليب. ضعي الفانيليا على المكونات السابقة ضعي اللبن على الدقيق واستمري بالتقليب، ومن ثم ضعي خليط السمنة والسكر و البيض على الدقيق واخلطي المكونات بشكل جيد حتى تصبح متجانسة. ضعي العجينة داخل القوالب. ادخلي الكب كيك إلى الفرن لمدة تلت ساعة ومن ثم قومي بإخراجه.

نصائح أثناء تحضير الكب كيكس

اليك أهم النصائح والاضافات الخاصة بالكب كيك: