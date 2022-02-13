طريقة عمل بسكويت الينسون اللذيذ مع نصائح تحضير العجينة والخبيز

طريقة عمل بسكويت الينسون اللذيذ، يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت الصحية، والتي يمكن تحضيرها لطفلك في سن السنتين، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنه مغذي ويتميز بطعمه اللذيذ، ومن الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، وأن مكوناته متوفرة لديكِ، قدميها في وجبة الإفطار مع كوب الحليب الطازج.

طريقة عمل وجبة الدجاج المحشي سبانخ.. كنز من الفوائد والعناصر الغذائية بالإضافة إلى الطعم الأسطوري الرائع

طريقة عمل بسكويت اليانسون

نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل بسكويت اليانسون، لن يستغرق وقت طويل لتحضيره، اتبعِ الخطوات الآتية واحصلي على بسكويت شهي والطعم أكثر من رائع.

المقادير المطلوبة

1 كأس ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام.

¾ كأس من الزيت النباتي.

1/3 كأس سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة يانسون.

2 حبة من البيض.

طريقة تحضير البسكويت