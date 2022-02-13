أسرار عمل الكشري المصري في البيت بنفس طعم أشهر محلات الكشري بالقاهرة

أسرار عمل الكشري المصري، سنتحدث اليوم عن واحدة من أهم وأفضل الأطعمة المصرية وهي الكشري، كما أنه يسمى بالطعام التاريخي، كما أنه لا يوجد أي شخص مصري لا يحب الكشري المصري، فهناك العديد من المحلات التي تقوم بصناعته بمستوى محترف، ونحن اليوم سنعلم كل سيدة في كل بيت كيفية صناعته بشكل مميز ليشبه الذي يتم صناعته في الخارج.

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طريقة عمل الكشري المصري

الكشري المصري واحد من الوجبات التي يحبها كل شخص، كما ويأتي العديد من الأشخاص من الخارج لتناوله في القاهرة، وتأتي مكونات العمل هكذا:

نصف كيلو من الأرز.

ربع كيلو من المعكرونة الاسباجتي المسلوقة.

ربع كيلو من المكرونة المقصوصة المسلوقة.

ربع كيلو من العدس البني.

ربع كيلو من الشعرية.

خمسة ثمرات من البصل.

حمص مسلوق.

6 فصوص من الثوم المفروم.

خمسة أكواب من الطماطم.

ملح وفلفل وكمون.

ليمون وزيت وخل.

فلفل أحمر.

خطوات تنفيذ عمل الكشري