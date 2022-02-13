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عمر شويل - جدة أسرار عمل الكشري المصري في البيت بنفس طعم أشهر محلات الكشري بالقاهرة - ثقفني
أسرار عمل الكشري المصري، سنتحدث اليوم عن واحدة من أهم وأفضل الأطعمة المصرية وهي الكشري، كما أنه يسمى بالطعام التاريخي، كما أنه لا يوجد أي شخص مصري لا يحب الكشري المصري، فهناك العديد من المحلات التي تقوم بصناعته بمستوى محترف، ونحن اليوم سنعلم كل سيدة في كل بيت كيفية صناعته بشكل مميز ليشبه الذي يتم صناعته في الخارج.
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طريقة عمل الكشري المصري
الكشري المصري واحد من الوجبات التي يحبها كل شخص، كما ويأتي العديد من الأشخاص من الخارج لتناوله في القاهرة، وتأتي مكونات العمل هكذا:
- نصف كيلو من الأرز.
- ربع كيلو من المعكرونة الاسباجتي المسلوقة.
- ربع كيلو من المكرونة المقصوصة المسلوقة.
- ربع كيلو من العدس البني.
- ربع كيلو من الشعرية.
- خمسة ثمرات من البصل.
- حمص مسلوق.
- 6 فصوص من الثوم المفروم.
- خمسة أكواب من الطماطم.
- ملح وفلفل وكمون.
- ليمون وزيت وخل.
- فلفل أحمر.
خطوات تنفيذ عمل الكشري
- غلي العدس بداخل الماء المقلي.
- تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ومن ثم وضعها في الزيت الساخن.
- بعد ذلك سنقوم بقلي الشعرية بنفس الزيت الخاص بالبصل حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- وضع الأرز بعد غسله على النار ومن ثم إضافة الماء المغلي إليه حتى يتخلص من كافة الماء بداخله.
- وحتى نحضر الصلصة علينا وضع الثوم في الزيت وتقليبهم حتى يزبل.
- ثم نضيف عصير الطماطم إليه ونستمر في التقليب ثم نضيف الفلفل والكمون والملح ونقلب مرة أخرى.
- وحتى نحضر الكشري كما يحدث في المحلات الكبرى نضع طبقة من الأرز والشرعية بعد ذلك العدس ثم المكرونة.
- ثم نضع البصل وكذلك الحمص من أعلى حتى يزين الطبق بشكل مميز، كما نضع بجانبه الصلصة حتى يتم استخدامها وكذلك الدقة لمذاق رائع.
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