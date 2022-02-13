فطائر بالسمسم بطريقة سهلة واقتصادية وبعجينة قطنية وبحشوة لذيذة ومميزة

فطائر بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم، نظراً لاحتوائها على السمسم، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة الجبنة بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر بالسمسم

تتكون فطائر بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كوب ماء دافئ.

كوب حليب دافئ.

7 أكواب دقيق.

بيضة وبياض بيضة.

نصف كوب شاي زيت (45 مل).

2 ملعقة كبيرة من السكر.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

2 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

200 جم جبنة موزاريلا مبشورة أو أي نوع جبن (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

مقادير الوجه

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

صفار بيضة.

110 جم سمسم.

طريقة التحضير

تتكون فطائر بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والماء الدافئ والسكر والخميرة الفورية والزيت النباتي والبيض والخل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الزبدة ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نقسم العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد قليلا، ثم نضع فوقها مقدار من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغلق العجينة طوليا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة ونخلطها بالملعقة، ثم نضيف إليها الماء ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر صواني فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نغمس وجه الفطائر في خليط صفار البيض، ثم في السمسم، ثم نرص الفطائر في الصواني.

ثم نقوم بعمل خطين بالسكينة في الفطائر.