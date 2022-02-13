طريقة عمل كعك الغريبة بمنتهى السهولة في مطبخك.. استعيدي أجواء العيد كل مرة تخبزينها

طريقة عمل كعك الغريبة بمنتهى السهولة، هناك بعض من أصناف الحلوى المختلفة التي يتم صنعها في المنزل وتعتبر لذيذة للغاية منها الغريبة، فهي من أشهى الحلوى برغم أنها مرتبطة بمناسبات محددة مثل الأعياد وكذلك الأفراح، وهناك من يشتريها من المحلات الخارجية لتناولها بشكل فوري بدلاً من تنفيذها ولكن تظل غالية الثمن، ويمكن عملها بسهولة في المنزل من خلال القليل من المكونات والاستمتاع بأهم الحلوى على الإطلاق.

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طريقة عمل الغريبة في المنزل

يمكن تنفيذ حلوى الغريبة في المنزل عند تنفيذ بعد الخطوات، تابعونا للمزيد من الوصفات في النقاط القادمة، وتأتي المكونات أولاً:

المقادير

كوبان من السمن.

أربعة أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بياض بيضة واحدة.

مكسرات للتزيين.

خطوات عمل الغريبة

علينا أن نجعل جميع السيدات يحبون عمل الحلوى والمخبوزات البسيطة في المنزل بسهولة كبيرة، وتأتي أهم الخطوات هكذا: