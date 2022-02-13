وصفات تحضير كريم الفازلين مع الجلسرين أو مع الكركم لبشرة ناصعة البياض وناعمة كالحرير

خلطة الفازلين لتنعيم وتفتيح البشرة، دائماً ما يدخل الفازلين في العديد من الكريمات الخاصة بتنعيم وتفتيح البشرة، فهو يحتوي على عناصر فعالة بداخله تعطيه هذه الخصائص وبشدة، كما أنه يمكن عملها بدل من شرائها من الخارج بأسعار وهمية، فقط بضعة مكونات منزلية، ودون ذلك يساعد في التخلص من العديد من المشاكل المختلفة، لا مانع من قراءة كافة الخطوات للبدء في تحضيرها بالمنزل.

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وصفة الفازلين مع الجلسرين

يمكن صناعة كريم لتفتيح وتنعيم البشرة من خلال استخدام الفازلين مع الجلسرين، وتأتي المكونات هكذا:

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من الفازلين الطبيعي.

طريقة تحضير الكريم

يمكن تحضير الكريم بسهولة من خلال هذه الخطوات:

نخلط جميع المكونات معا للحصول على خليط متجانس. يتم وضع على الأماكن المراد تفتيحها والحصول على الترطيب بها مع تركها لمدة ساعة. إعادة استخدام الوصفة بشكل مستمر للحصول على نتيجة فعالة في وقت قليل.

وصفة الفازلين مع الكركم

يساعد الكركم البشرة للحصول على تنعيم وتفتيح بشكل فعال، خاصةً عند تواجدها مع الفازلين فكلاهما يعطيان النتيجة المطلوبة والفعالة، وتأتي مكونات التحضير بهذا الشكل:

ملعقتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان من الكركم.

طريقة تحضير الكريم

يمكن البدء في تحضير الكريم من خلال هذه الخطوات، وتأتي هكذا: