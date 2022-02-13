مشروبات طبيعية ساحرة المفعول تحرق الدهون وتنسفها نسفا في أيام معدودة

مشروبات سحرية تنسف الدهون، يعانى العديد من الأشخاص من الدهون الزائدة والمتراكمة على مر السنين والتى يكون من الصعب التخلص منها وتوجد العديد من الطرق التي تستخدم للتخلص من تلك الدهون مثل الجراحة والعقاقير الطبية و التمارين والحمية الغذائية وغيرها من الطرق المختلفة ولكن فى مقالنا هذا يعرض موقع ثقفني طرق طبيعية فعالة للتخلص من الدهون بدون ألم.

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الليمون للتخلص من الدهون

يعد الليمون أحد أفضل النعم التي من الله علينا بها لأنه يعالج تقريبا معظم الأمراض فهو يعالج نزلات البرد والانفلونزا وحالات القيء وتهيج المعدة والإسهال عند تناوله مع مع البن وغيرها من الأمراض المختلفة.

والليمون له فاعلية ممتازة للتخلص من الدهون والوزن الزائد ويخلص الجسم من السموم وطردها تماما.

طريقة التحضير

تضاف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى أربعة أكواب من الماء فى وعاء على النار حتى الغليان ثم ترفع من على النار حتى يبرد ويتناول مرة واحدة يوميا ويفضل على الريق.

مشروبات طبيعية للتخلص من الدهون

الكمون

يساعد الكمون في التخلص من الدهون الزائدة وذلك لأنه يعزز عملية الايض بالجسم ولأن سعراته الحرارية منخفضة.

توضع ملعقة كبيرة من الكمون الصحيح إلى كوب من الماء ووضعه على النار يغلى لمدة خمس دقائق ويحلى بعسل النحل ويتم تناوله مرة يوميا.

الزنجبيل والقرفة

من أهم المشروبات التي يخلص الجسم من الدهون ويقلل الوزن ويساعد في التخلص من الكرش.

توضع على النار ملعقة من مسحوق القرفة وملعقة من مسحوق الزنجبيل ويغلى لدقائق قليلة ويحلى بعسل النحل يتناول دافئ يوميا على الريق.

الأعشاب