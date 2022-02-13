الطريقة الإيطالية الأصلية لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، إذا قمت بالبحث عن أكثر المكونات المستخدمة في المنزلة وبداخل العديد من الأطعمة هي الجبنة الموتزريلا، فهي مكون ذات كبيرة للغاية يتم إضافته إلى البيتزا أو أنواع المعكرونة المختلفة وكذلك الأشياء الأخرى، ولكن الأنواع النظيفة منها تحتاج إلى تكلفك عالية ليتك شرائها، ولكن معنا سيكون من السهل صنع الجبنة الموتزريلا دون عناء ودون تكلفة كثيرة، يمكنكم متابعة موضوعناَ.

كيفية تحضير القرص الريفية الرائعة.. أطعم مخبوزات فلاحي طرية وشهية ولا تقاوم

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

حيث أنه سيكون شيء جيد للغاية صناعة عدة أطعمة مختلفة في المنزل دون الاضطرار إلى شرائها، وهكذا الحديث عن الجبنة الموتزريلا التي تعتبر شيء ضروري وهام تواجده، وتأتي مكونات عمله هكذا:

المقادير

تحتاج إلى تحضير لتران من الحليب كامل الدسم.

وحوالي نصف كوب من الخل.

تحتاج إلى تحضير حوالي ربع كوب من عصير الليمون.

خطوات تحضير الجبنة الموتزريلا

الآن يمكن تحضيرها من خلال تنفيذ القليل من الخطوات َ، وتأتي بهذا الشكل: