طريقة صباغة الشعر باللون الأصفر الذهبي في البيت.. جربيها وستوفرين مصاريف مراكز التجميل

طريقة صباغة الشعر باللون الأصفر الذهبي في البيت، تدفع السيدات مبالغ طائلة في محلات الكوافير وغيرها للحصول على صبغة الشعر الصفراء المرضية لها وأحيانا لا تحصل على درجة اللون المفضلة لديها ولكن في مقالنا هذا سنوضح معا كيفية استخدام وتطبيق صبغة الشعر الصفراء على الشعر بخطوات بسيطة وسهلة لن يجعلك تذهبين لمحلات التجميل مرة أخرى.

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خطوات يجب الالتزام بها للحفاظ على الشعر عند الصبغة

يجب وضع الفازلين كمادة دهنية خلف الأذنين وأعلى الجبهة وأسفل العنق حتى لا تلامس الصبغة الجلد وتضره.

كما أنه لا بد أن توضع الصبغة على بعد واحد او اثنين سم بعيدا عن فروة الشعر للحفاظ عليه .

تحتاج إلى غسل الشعر جيدا للتأكد أنه خال من الزيوت التي تعيق الصبغة وإذا كان يحتوي حناء يجب الانتظار حتى تختفى من الشعر تماما.

كما أنه يجب ارتداء قفازات باليدين ووضع الثوب الخاص لصبغ الشعر.

احضار وتجهيز المواد اللازمة الصبغة والوعاء والفرشاة والمشط وغيره من الأدوات المستخدمة.

خطوات صبغ الشعر والحصول على اللون الذهبي المطلوب