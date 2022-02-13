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عمر شويل - جدة طريقة صباغة الشعر باللون الأصفر الذهبي في البيت.. جربيها وستوفرين مصاريف مراكز التجميل - ثقفني
طريقة صباغة الشعر باللون الأصفر الذهبي في البيت، تدفع السيدات مبالغ طائلة في محلات الكوافير وغيرها للحصول على صبغة الشعر الصفراء المرضية لها وأحيانا لا تحصل على درجة اللون المفضلة لديها ولكن في مقالنا هذا سنوضح معا كيفية استخدام وتطبيق صبغة الشعر الصفراء على الشعر بخطوات بسيطة وسهلة لن يجعلك تذهبين لمحلات التجميل مرة أخرى.
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خطوات يجب الالتزام بها للحفاظ على الشعر عند الصبغة
- يجب وضع الفازلين كمادة دهنية خلف الأذنين وأعلى الجبهة وأسفل العنق حتى لا تلامس الصبغة الجلد وتضره.
- كما أنه لا بد أن توضع الصبغة على بعد واحد او اثنين سم بعيدا عن فروة الشعر للحفاظ عليه .
- تحتاج إلى غسل الشعر جيدا للتأكد أنه خال من الزيوت التي تعيق الصبغة وإذا كان يحتوي حناء يجب الانتظار حتى تختفى من الشعر تماما.
- كما أنه يجب ارتداء قفازات باليدين ووضع الثوب الخاص لصبغ الشعر.
احضار وتجهيز المواد اللازمة الصبغة والوعاء والفرشاة والمشط وغيره من الأدوات المستخدمة.
خطوات صبغ الشعر والحصول على اللون الذهبي المطلوب
- حيث أنه في البداية لا بد أن تخلط بودرة السحب الميش بيضاء اللون مع الأكسجين بعيار 40 ٪ باستخدام الفرشاة ليصبح اللون الأصفر النقي الجميل.
- توضع بودرة السحب على المنطقة المرادة مع تقسيم الشعر خصلات مناسبة كما تريدين صيغها وتظل البودرة على الشعر 15 دقيقة.
- أما أطراف الشعر يوضع عليها بودرة الميش البيضاء واكسجين اخف بمعدل 20٪ وتترك لمدة سبع دقائق فقط.
- يعمل الأكسجين و بودرة الميش كبطانة الصبغة لكي توضح لونها بعد تطبيق الأكسجين توضع على الشعر نوع الصبغة المرغوبة وتترك 25 دقيقه.
- حيث أنه لا بد أن يغسل الشعر بالبلسم ومثبت اللون المرافق الصبغة ولا يغسل بالشامبو إلا بعد مرور يوم كامل حتى تثبت الألوان.
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