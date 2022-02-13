كنز في بيتك..مكون سحري خطير يعمل على تفتيح الوجه والجسم ويشد البشرة ويفتحها ويقضي على تجاعيد الوجه المبكرة

مكون سحري خطير يعمل على تفتيح الوجه والجسم ويشد البشرة ويفتحها، الكولاجين من المواد الهامة الموجودة في الجسم حيث يعد من أهم الأشياء لبشرة صحية ونضرة حيث يعمل على تغذية البشرة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة مما يؤدي إلى بشرة شابة وجذابة، ولكن مع تقدم السن يقل إنتاج مادة الكولاجين في جسم الإنسان مما يؤدي إلى حدوث مشاكل البشرة مثل الترهلات والتجاعيد، لذا سوف نوضح طريقة تحضير مشروب طبيعي في المنزل يحتوي على مادة الكولاجين بطريقة سهلة وبسيطة.

مكون سحري خطير يعمل على تفتيح الوجه



قد تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعيه تعمل على تفتيح وشد البشرة ونضارتها والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مشرب سحري يقضي تماما على تجاعيد الوجه كما يعمل على تفتيح وشد البشرة ونضارتها .

مكونات وصفه لبان الدكر لتفتيح الوجه

ثلاث ملاعق من اللبان الدكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة ونصف من ماء الورد.

قطعة من القطن.

خطوات تحضير مشروب الكولاجين وطريقة إستخدامه

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء و ﻧتركه على النار حتى يغلي.

نرفع الماء من على النار ويتم إضافة كمية اللبان الدكر إليه ونخلط جيدا حتى تمام التجانس.

نغطي الوعاء جيدا ويترك ليلة كاملة لحين ملاحظة تغير لون الخليط وأصبح باللون الأبيض أو يميل إليه.

نصفي الخليط من اللبان الدكر حتى يتم الاحتفاظ به داخل زجاجة محكمة ويتم وضعها داخل الثلاجة.

عند الاستخدام نضع كمية منه على قطعة القطن ويتم مسح الوجه كاملا به مع التدليك قليلا.

نتركه على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم يتم مسح الوجه بقطنه عليها سائل ماء الورد ونتركه لمدة 5 دقائق.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم تجفيفها و استخدام نوع من كريم المرطبات عليها.

ونكرر هذا الأمر مرتين خلال الأسبوع.

للحصول على نتيجة أفضل يجب إعداد مشروب اللبان الدكر كل ليلة وتركه حتى الصباح ثم شرب كوب منه يوميا في الصباح أو قبل النوم بانتظام للحصول على نتيجة مبهرة و فعالة في شد الوجه وتفتيحه ونضارته.

وصفة بياض البيض و خليط الزبادي والليمون لشد بشرة الوجه وتبيضها

ينصح باستخدام هذه الوصفة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها

مكونات وصفة البيض لشد البشرة

بياض بيضة.

ملعقة عسل نحل.

نصف كوب من الزبادي.

عصير ليمونه.

خطوات التحضير والاستخدام