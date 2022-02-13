كريم تفتيح البشرة السريع وتبييض الوجه ليصبح مثل البدر

كريم تفتيح البشرة السريع الذي تبحث العديد من الفتيات والسيدات عنه، فهو يؤدي دور هام وفعال في تفتيح البشرة بطريقة آمنة وسريعة، حيث تتأثر بشرة العديد من السيدات والفتيات بالعوامل الخارجية والتي منها التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى العوامل الداخلية والتي منها التغيرات الهرمونية للمرأة التي تسبب اسمرار البشرة وتغير لونها عن اللون الطبيعي الفاتح، ويؤثر التغير في لون البشرة على الحالة النفسية للعديد من النساء والفتيات، لذا يأتي السعي للبحث عن أفضل كريم لتفتيح البشرة بطريقة سريعة، وتتوفر في الصيدليات العديد من المستحضرات والكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه أكثر في السطور القادمة.

كريم تفتيح البشرة السريع



يعتبر كريم ستار فيل وايتنينج لتفتيح البشرة أفضل كريم لتفتيح الوجه في الأسواق، حيث يتميز بما يلي:

أنه كريم ذو قوة رباعية تعمل على تفتيح البشرة سريعاً.

يحتوي على الاربيوتين والكوجيك اسيد والتي تمنع تكون الميلانين وتصبغات البشرة.

كما يحتوي كذلك على مستخلص العرقسوس وفيتامين سي وهما يعملان دور هام جداً في تفتيح البشرة.

يحتوي الكريم أيضاً على الكاموميل الذي يمنع التهاب واحمرار البشرة.

يستخدم الكريم مرتين يومياً صباحاً ومساء، ويمكن ملاحظة الفرق في لون البشرة بعد ثاني استخدام مباشرةً.

يصل سعر الكريم إلى 65 جنيه مصري.

كريم ليت اب لتبييض الوجه



ينصح خبراء التجميل بهذا الكريم حيث يعد أسرع كريم لتفتيح البشرة السمراء لأنه يمتاز بالعديد من المميزات، يأتي ضمنها على سبيل المثال:

أن مكونات الكريم طبيعية وسريعة المفعول. آمنة على البشرة جداً.

يحتوي الكريم على خلاصة أوراق الشاي العرقسوس وفيتامين هـ وفيتامين سي.

يعمل هذا الكريم على تعزيز الكولاجين في الجلد.

يزيد كريم ليت اب من نضارة وحيوية البشرة.

تظهر نتيجة استخدام الكريم بعد مرور ثلاث ايام فقط على استخدامه.

يصل سعر كريم ليت اب إلى 55 جنيه مصري.

كريم غارنييه Fast Fairness

يستخدم الكثير من الأشخاص كريم غارنييه لما يتمتع به من خواص، منها على سبيل المثال:

أنه يحتوي على عوامل التفتيح التي تحتاجها البشرة للحصول على التفتيح السريع المرغوب.

يتميز بأنه يحتوي على ثلاثة أضعاف فيتامين سي بجانب الليمون.

تركيبة الكريم تؤدي دور فعال في التخلص من التصبغات واسمرار البشرة.

يحتوي الكريم على عامل حماية من أشعة الشمس الضارة، ويعمل أيضاً على الوقاية من أضرارها.

سعر كريم غارنييه يصل إلى 50 جنيه مصري.

كريم بيوديرما

يمكن اعتبار كريم بيوديرما أحد كريمات تفتيح البشرة السريع، حيث أنه يمتاز بالآتي: